صورة تاريخية لمكة المكرمة التقطت قبل نحو 140 عاماً

بلادي – الرياض :نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة لمدينة مكة المكرمة التقطت قبل نحو 140 عاماً، من فوق أحد الجبال في العاصمة المقدسة.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها للعام 1302هـ (1885م)، بيوت مكة القديمة التي تبدو أنها كانت ذات تنوع عمراني.