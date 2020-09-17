بلادي – الرياض :نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة لمدينة مكة المكرمة التقطت قبل نحو 140 عاماً، من فوق أحد الجبال في العاصمة المقدسة.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها للعام 1302هـ (1885م)، بيوت مكة القديمة التي تبدو أنها كانت ذات تنوع عمراني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صورة تاريخية لمكة المكرمة التقطت قبل نحو 140 عاماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.