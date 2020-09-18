نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الإقامة إلكترونيًا عبر بوابة أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة أبشر واحدة من أفضل المنصات التي أطلقتها الحكومة السعودية لجميع المواطنين بها فهي توفر المئات من الخدمات التي يحتاج إليها كل مواطن وتسهيل على الجميع الاستعلام عن الخدمات ومعرفة كيفية اتخاذ الإجراءات بها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية، وفي هذا الموضوع نعرض لكم خطوات تجديد الإقامة إِلِكْتِرُونِيًّا عبر بوابة أبشر.
شروط تجديد الاقامة عبر منصة أبشر
- أن يكون المواطن متواجد بالفعل على أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تجديد الإقامة.
- إن يكون جواز السفر ساري وصالح أثناء تجديد الإقامة.
- أن يقوم المتقدم بدفع جميع رسوم التجديد.
- دفع جميع رسوم المخالفات المرورية.
تجديد الإقامة إلكترونيًا عبر بوابة أبشر
يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين بها استخدام منصة أبشر الإلكترونية في تجديد الإقامة في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية والازدحام وإهدار الوقت والجهد حيث إن منصة أبشر توفر هذه الخدمة لجميع المواطنين كل ما عليك فعلة هو الدخول من خلال حسابك الشخصي الذي قمت بانشاءة وتفعيلة علي أبشر وأتباع الخطوات التي سنوضحها في السطور التالية:
- أولا قم بالدخول إلى منصة أبشر من خلال الجوال أو الحاسوب.
- قم بالنقر على خيار خدمات الأفراد وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول من حسابك الشخصي.
- سيتم توجيهك إلى صفحة الخدمات بعد الدخول قم بالنقر علي خيار خدمات العاملين.
- بعد ذلك قم باختيار خيار خدمات وستجد العديد من الخيارات المختلفة قم بالنقر على خيار تجديد الإقامة.
- بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للتجديد وقم بتأكيد طلب التجديد.
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