نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري في 3 ساعات بأقل راتب يبدأ من 5 ألالاف ريال حتي 1.500.000 ريال للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل فوري في 3 ساعات بأقل راتب من بنك ساب بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بنك ساب من أهم وأشهر البنوك في السعودية والتي تمتلك ثقة نسبة كبيرة من العملاء، حيث يحرص بنك ساب علي كسب ثقة عملائه بتوفير التمويلات والخدمات التي تتوافق مع نسبة كبيرة من الأسر والفئات في مختلف الظروف الاجتماعية والمادية، ولا تقتصر تقديم خدمات بنك ساب علي المواطنين السعوديين فقط، بل يمكن أيضاً للمقيمين الغير سعوديين والوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الاستفادة من الخدمات والعروض البنكية التي يقدمها بنك ساب وتحقيق أهدافهم وأمانيهم التي يسعون إليها سواء الزواج، السفراء، شراء سيارة أو تصليحها، أو أي هدف أخر في الحياة، ويتم صرف المبالغ والتمويلات التي يقدمها بنك ساب السعودي وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وليست مخالفة له، كما يوفر البنك لعملائه فترة سداد مرنة ومريحة وشروط ميسرة وسهلة للحصول علي التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك ساب، فقد نقدم لكم زوار موقعنا هذا شروط الحصول علي تمويل بنك ساب ومزايا التمويل، كما نوضح لكم كيفية التقديم للحصول عليه.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب

ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي كحد أدني للسعودي والمقيم بالمملكة العربية السعودية.

ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 58 سنة للمواطن السعودي العامل بالقطاع الحكومي والراغب في الحصول علي القرض.

ألا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للمقيم بالمملكة العربية السعودية والعامل بالقطاع الحكومي.

ألا تقل مدة العمل عن شهر واحد فقط للمواطن السعودي، ولا تقل خدمة العمل عن 3 شهور للمقيمين بالمملكة.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب

يتم تقديم المبلغ التمويلي المقدم من بنك ساب السعودي وفقاً لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، بمبلغ يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل الي 1.500.000 ريال سعودي بفترة سداد مرنة قد تصل الي 5 سنوات حسب رغبة العميل المتقدم لطلب الحصول علي التمويل، ويتم تحديد الأقساط التي سيتم تسديدها شهرياً مع العميل حسب مقدرته علي السداد.

الحصول علي المبلغ التمويلي فورياً بعد طلب الحصول علي القرض ب 3 ساعات وتوافق الأحكام والشروط التي حددها بنك ساب السعودي وتسهيل الإجراءات علي العميل بالحصول علي المبلغ دون تأجيلات.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة المبلغ الحاصل عليه.

الحصول علي ضمان إعفاء أهالي المقترض في حالة العجز الدائم أو الوفاة لقدر الله تعالي.

كيفية التقديم لطلب تمويل بنك ساب إلكترونياً

يوفر بنك ساب السعودي ميزة الحصول علي التمويل الشخصي إلكترونياً دون الذهاب الي البنك، ويتم ذلك بعدة خطوات تتم كالتالي:

الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك ساب السعودي. الضغط علي طلب التمويل، وتحديد قيمة الأقساط الشهرية التي سيقوم بدفعها. تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالعميل الراغب في الحصول علي التمويل (الاسم، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني)، ثم الضغط علي طلب التمويل.

أرقام الاستعلام عن التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي

يوفر بنك ساب السعودي رقم اتصال للاستعلام عن التمويلات الشخصية وعروض بنكية وخدمات مصرفية التي يقدمها بنك ساب وهو من الرقم التالي 920007222