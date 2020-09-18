نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد توضح خطوات طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد منذ ساعات قليلة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن خدمة طباعة التعريف الفوري بالمعاش التقاعدي، حيث تزداد عمليات البحث خلال دقائق حول هذه الخدمة وخطوات ورابط الخدمة ليتمكن المتقاعد من الاستفادة منها، حيث تمكن هذه الخدمة عملاء “التقاعد” (أفراد وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر، وبينت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الخدمة تستهدف كافة العملاء من المتقاعدين، وكذلك الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل البنوك وغيرها وتتيح استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل فوري.

طريقة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي :

أوضحت “المؤسسة العامة للتقاعد” أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال اتباع الخطوات التي نعرضها لكافة الفئات المستحقة، وهذه الخطوات هي:

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عبر الدخول لبوابة خدمات المؤسسة الإلكترونية

والضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

ثم الضغط على أيقونة التعريف بالمعاش الفوري

بدء الخدمة التي تتطلب فقط السجل المدني للمتقاعد وتاريخ الميلاد

ثم تصل رسالة تحقق جوال العميل

ادخال رمز التحقق

تظهر بشكل تلقائي تفاصيل المعاش

تنزيل نسخة للطباعة

التقاعد لا تشترط التسجيل لطباعة التعريف:

وقد أشارت المؤسسة في بيان لها توضح فيه أن خدمة التعريف الفوري لها عدة مميزات يمكن للفرد والجهات الاستفادة منها، حيث تتميز بعدم اشتراط التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة بل يمكن تنفيذها للزوار والاستفادة المباشرة من الخدمة، مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل على التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات إلكترونياً تيسيراً على عملائها وتحقيقا لأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية المتعلقة ببناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

تحديث بيانات المتقاعدين:

شهدت الفترة الأخيرة تزايد في عمليات البحث حول تحديث بيانات التقاعد بعد أن أعلنت المؤسسة عن ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المتقاعدين الذي يقومون بصرف معاش التقاعد، وأشارت أنه لن يتم الاستفادة من معاش التقاعد إلى في حالة تحديث البيانات، وأكدت على ضرورة التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات تحديث البيانات.

خطوات تحديث بيانات المتقاعد:

يتم تحديث بيانات التقاعد من خلال بعض الخطوات التي نوضحها لكم: