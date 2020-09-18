نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناسا تعلن بدء دورة شمسية جديدة في المقال التالي
وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بناءً على نتائج الملاحظات. هكذا، منذ عام 2018، بدأ النشاط الشمسي في الانخفاض، وفي فبراير 2019، انخفض مستوى إشعاع الموجة القصيرة كثيرًا لدرجة أن الأجهزة الأرضية توقفت عن التقاطه.
وفقًا للحسابات، كان الحد الأدنى للنشاط الشمسي في ديسمبر 2019، والآن بدأ النمو، وحسب البيانات الأولية للخبراء، ستكون الدورة الجديدة هادئة تمامًا، لكن لا يمكن استبعاد الانفجارات الشمسية تمامًا.
ومن جانبه، قال فريدريك كليت، مدير مركز البيانات العالمي لمؤشر البقع الشمسية والأرصاد الشمسية الطويلة الأجل: "نحتفظ بسجل مفصل لعدد قليل من النقاط الصغيرة التي تشير إلى بداية دورة جديدة. فقط من خلال تتبع الاتجاهات العامة على مدى عدة أشهر، يمكننا تحديد نقطة التحول بين الدورتين".
ويقترح الباحثون أن الحد الأقصى التالي للدورة الشمسية الجديدة يمكن أن يحدث في يوليو 2025، وبعد ذلك ستصبح الشمس هادئة بحلول عام 2030.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ناسا تعلن بدء دورة شمسية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.