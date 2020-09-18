نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية والتخصصات المطلوبة والشروط ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين حول شروط ورابط التسجيل الخاص بوظائف الأفواج الأمنية، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية من خلال صفحتها الرسمية عبر بوابة أبشر عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال على بعض الرتب العسكرية، على أن يكون التقديم متاح للرجال فقط وهذه الرتب هي (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، علماً بأن تقديم هذه الرتب سيتم التعيين عليها بالمناطق التالية (الرياض – عسير -جازان – نجران)، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا رابط التسجيل وموعد قبول الطلبات وشروط التسجيل.

موعد قبول الطلبات ورابط التسجيل:

أشارت وزارة الداخلية إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات التسجيل والقبول من خلال الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية، علماً بأن فترة التسجيل المحددة من قبل الوزارة تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 7/2/1442 هجرية حتى يوم الخميس الموافق 7-2-1442هـ وذلك على رابط الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم في الأفواج الأمنية:

لكي يتم التقديم في الوظائف الأمنية للرجال بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية يجب توافر بعض الشروط الخاصة بالتقديم، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا شروط التقديم في الأفواج الأمنية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى ممن ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية ألا يكون متزوجاً من غير سعودية أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص

وذكرت الإدارة العامة إلى ضرورة الانتباه والدقة في حالة تعبئة حقول البيانات عند إدخالها على الموقع الإلكتروني، حيث أكدت على أنه سوف يتم استبعاد أي شخص لا تتوافر به شروط التقديم أو لديه اختلاف في بيانات التسجيل عند الجهات المسئولة.