بلادي – الرياض :أعلن نادي الصقور السعودي، مواعيد التسجيل للمشاركة في مسابقات النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقرر إقامة فعالياته في مَلهم شمال مدينة الرياض في 28 نوفمبر المقبل.
وأوضح النادي أن التسجيل في مسابقتي الملواح والمزاين سيكون في مدينة الدمام 25 أكتوبر ولمدة يومين، في حين سيبدأ التسجيل في حفر الباطن يومي 28 و29 أكتوبر، وفي مدينة سكاكا يومي 1 و2 نوفمبر.
وأضاف أن التسجيل في ينبع سيكون في يومي 4 و5 نوفمبر، أما جدة فسيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الرياض يوم الجمعة 6 نوفمبر، ويستمر حتى 21 نوفمبر.
وأوضح أن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكتروني للنادي، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان وقيمة الجوائز خلال الأيام المقبله.
وأشار النادي إلى إدراج أشواط جديدة للشاهين البحري، والحر الأسود/ الأدهم بمسابقة المزاين في النسخة الحالية للمهرجان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “نادي الصقور” يعلن مواعيد التسجيل في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.