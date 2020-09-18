اختيار “التويجري” ضمن 5 مرشحين للمرحلة الثانية من سباق رئاسة منظمة التجارة العالمية

بلادي – الرياض : اختارت منظمة التجارة العالمية، مستشار الديوان الملكي محمد التويجري، ضمن المرشحين الـ 5 لخوض المرحلة الثانية من سباق قيادة المنظمة.
وأعلن مرشحو 3 دول، وفقا لـ”رويترز”، انسحابهم من السباق، وهم مرشحو كل من سويسرا، المكسيك، ومولدوفا، فيما يتوقع أن تعلن المنظمة اليوم (الجمعة) رسمياً أسماء المرشحين الـ5 الذين يخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة.
وقال أحد المصادر إنه كان هناك دعم قوي من دول أمريكا اللاتينية وآسيا لمرشح المكسيك خيسوس سياد، لكن قرار الاتحاد الأوروبي بدعم مرشحين آخرين أضعف فرصه.
يذكر أن التويجري سبق له أن تولى رئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، كما أنه عضو في عدة لجان، ومنها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، واللجنة العليا لشؤون المحروقات، وعضو في مجلس إدارة شركة أرامكو.
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