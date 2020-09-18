نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المتقاعدين ومستفيدي ومشتركي المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث بيانات المتقاعدين بالمؤسسة العامة للتقاعد هي أحد أهم التحديثات الجديدة التي يقوم بها الكثير من متقاعدي المملكة العربية السعودية، فقد أفادت مؤسسة التقاعد أنه يجب علي جميع المتقاعدين ضرورة قيامهم بتحديث بيانات التقاعد الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد، ويتم تحديث بيانات مؤسسة التقاعد دون الذهاب الي مقر عمل الخدمات الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد، بل يتم التحديث بشكل إلكتروني فقط، حيث يهدف هذا التحديث الي سهولة تواصل مؤسسة التقاعد مع المستفيدين خلال إجراء أي تحديث جديد يتم عبر المؤسسة، بالإضافة الي حصول المتقاعد علي جميع الخدمات التي تخصه تعامله مع المؤسسة بسهولة ويسر، ويتم التحديث لجميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقاعدين التي تم تسجيلها من قبل.
المؤسسة العامة للتقاعد 1442
تحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين بالإضافة الي الأفراد المشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد، يعمل علي مساعدة مؤسسة التقاعد علي تقديم أفضل الخدمات والمعاملات التي يتم يتعامل بها جميع المستفيدين عبر المؤسسة، حيث تعمل المؤسسة العامة للمتقاعد علي إرسال إشعارات تخص كل مشترك بالمؤسسة تخص المعاملة التي يهتم بها كل فرد، ويأتي تنفيذ التحديث الجديد لبيانات المتقاعدين حرصاً علي أداء جميع المعاملات اليومية التي يقوم بها أصحاب المعاشات من خلال مؤسسة التقاعد الإلكترونية.
التحديث الجديد لبيانات المتقاعدين
ناشدت مؤسسة التقاعد جميع المستفيدين والمشتركين بالمؤسسة أن هناك بيانات أساسية يجب تحديثها وتغييرها عن ما تم تسجيلها أول مرة، ومن هذه البيانات التي يجب تحديثها:
- رقم الجوال الشخصي الخاص بكل متقاعد.
- البريد الإلكتروني الخاص بكل متقاعد.
- مكان الإقامة الثابت الخاص بكل متقاعد.
- صندوق البريد الشخصي.
رابط تحديث بيانات المتقاعدين عبر المؤسسة العامة للتقاعد عام 1442
التحديث الجديد لبيانات مؤسسة التقاعدي يتم من خلال بعض الخطوات البسيطة التي أوضحتها المؤسسة لجميع المستفيدين من المؤسسة ولجميع الخدمات المتعلقة بمشتركي مؤسسة التقاعد:
- الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: المؤسسة العامة للتقاعد.
- الضغط علي تسجيل الدخول.
- الضغط علي اسم المستخدم.
- الضغط علي تحديث بياناتي.
- وصول رسالة تأكيد علي الجوال أو البريد الإلكتروني تفيد بنجاح التحديث الذي تم إجرائه عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
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