نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية ونصائح هامة أثناء الحضور على منصة مدرستي والاستخدام بحذر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي: التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، هو بناء مستقبل الأطفال في هذا العام الدراسي الجديد، المرتكز على تطور التكنولوجيا الحديثة، ولأن في استخدام التكنولوجيا مخاطر كثيرة وفوائد أكثر، كان على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بكل الاجراءات والنصائح التي تقوم باصدارها وزارة التعليم السعودية، حيث أنه يجب التعامل مع منصة مدرستي كما يجب أن يكون، ولأن التعليم عن بعد لا يكون التواصل حقيقة فيه مع الطالب والمعلم، ولكن يكون بينهما مسافات، ويكون التواصل بينهم افتراضي وهو شرح الدروس والمناقشات بينهما لبعض صوتاً وصورة، لذلك تعتبر منصة مدرستي هذا العام كأنها هي الواقع، فيجب على جميع الطلاب مراعاة أنها هي المدرسة الحقيقية له، وأن هؤلاء المعلمين الذين يتواصلون معه ويتناقشون معه كأنهم موجودين في الفصل حقيقة بدون عبث على المنصة، حيث أن هذا يعتبر في مصلحة الطالب أولاً وأخيراً، كما تم التنبيه على بعض النصائح والإجراءات المهمة من قبل وزارة التعليم السعودية، أثناء الجلوس على منصة مدرستي.

وزارة التعليم السعودية ونصائح هامة للطلاب أثناء الجلوس على منصة مدرستي

من الأمور المهمة في هذا العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، هو الأخذ بجميع النصائح الواردة من وزارة التعليم، وخاصةً أثناء استخدام المنصة أو تطبيق تيمز، أو أثناء مشاهدة قنوات عين:

أولياء أمور الطلاب جميعاً لهم دور كبير وأهمية أكبر في إرشاد الطلاب في أثناء استخدام هذه التقنية الحديثة للتعليم عن بعد بالسعودية.

يجب أن يهتم الطلاب أثناء الجلوس أمام المنصة ،بارتداء الملابس المناسبة للدراسة غير مختلفة عن الدراسة في الواقع.

يجب على أولياء الأمور أن يراعوا أبناءهم ويوجهوهم في كيفية الجلوس الصحيح أمام منصة مدرستي، للحفاظ على صحتهم وجسمهم.

اختيار المكان المناسب للجلوس أمام شاشة المنصة، بحيث لا تتأثر الرؤية بعدم وضوح الشاشة أثناء تواصل الطلاب مع معلميهم.

الالتزام بالانضمام إلى منصة مدرستي، والحصص الافتراضية، والتواصل مع المعلمين في الوقت المحدد بدون تأخير.

الخروج من المنصة عند انتهاء الوقت المحدد من قبل وزارة التعليم بالسعودية، وعلى حسب كل مرحلة.

يجب على الطلاب إغلاق المايك، وعدم استخدامه إلا في حالة مشاركته في المناقشة مع المعلمين والمعلمات.

منصة مدرستي الفصل الحقيقي للطلاب في التعليم عن بعد بالسعودية