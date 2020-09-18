نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الاهلي للسعوديين والمقيمين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الآن للسعودي والمقيم فتح حساب الاهلي حيث قام البنك الأهلي السعودي بتوفير طرق جديدة سهله وآمنه للعملاء الجدد الذين يرغبون في فتح حساب جاري، وبالتالي يحقق ذلك توفير الوقت والجهد للعملاء وتحويل هذه العملية المجهدة من الفروع البنكية إلى الشبكات والوسائل الإلكترونية.

فتح حساب الاهلي

يقدم البنك الأهلي التجاري خدمات مصرفية متنوعة في كافة المجالات المصرفية الأساسية من خلال شبكة فروع البنك المختلفة والقنوات الإلكترونية المتنوعة، وحيث أدى ذلك إلى إنجاز الأعمال المصرفية بسهولة شديدة.

حيث يمكن لأي فرد إجراء المعاملات المصرفية في أي فرع من الفروع المنتشرة في المملكة ويضم أيضاً أحدث أجهزة الصرف الآلي والإيداع النقدي الفوري.

يتميز البنك بخدمات إلكترونية متطورة عن دونه من البنوك مثل الأهلي أونلاين وهاتف الأهلي المصرفي والأهلي موبايل والأهلي تداول.

والأكثر أهمية أن الخدمات البنكية والمعاملات المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي تتوافق مع الضوابط والشريعة الإسلامية.

مميزات الاهلي

فتح حساب الاهلي يجعل العميل يتمتع بمميزات البنك الأهلي الفريدة وتجعل العملاء أكثر حباً في التعامل معه أكثر من غيره من البنوك في المملكة حيث يقدم البنك خدمات متنوعة ومتميزة مثل:

يساعد البنك العملاء في فتح حسابات بدون أي رسوم إضافية ولم يشترط حد أدنى للرصيد .

يقدم البنك دفاتر شيكات مجانية للعملاء.

يقدم كشف حساب مجاني للعملاء شهرياً.

يوفر الاستخدام الآمن لخدمات الأهلي أونلاين وهاتف الأهلي المصرفي والأهلي جوال وذلك طوال أيام الأسبوع وعلى مدار كل ساعة يومياً.

خدمة مجانية للإشعارات من خلال الرسائل النصية القصيرة .

يقدم بطاقات صرافة آليه مجانية يمكن أستخدامها للتحويل المصرفي إلى جميع أنحاء العالم.

يوفر البنك تمويل شخصي بدون كفيل.

شروط فتح حساب في البنك الاهلي

يجب أن يتوفر شرطين أساسيين للقيام بفتح الحساب الجاري والتمتع بمميزاته وهما كالتالي:

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أن يكون صاحب الحساب مسجل في نظام أبشر.

ويكون مسجل في العنوان الوطني.

خطوات فتح حساب الاهلي للسعوديين و للمقيمين

يمكن للراغبين في فتح حساب في البنك الأهلي سواء السعودي أو المقيم القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- زيارة موقع البنك الأهلي السعودي والضغط علي رابط “فتح حساب جارى جديد”.

2-ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ،أو رقم الإقامة إذا كنت مقيم بداخل المملكة العربية السعودية.

3-ثم قم بكتابة تاريخ الميلاد بالهجرية إذا كنت سعودي وبالميلادية إذا كنت غير ذلك أو مقيم.

4-ثم قم بإدخال رقم الجوال لإرسال رقم التحقق، والموافقة على الشروط والأحكام.

5-إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل مكان السكن والحالة الاجتماعية وبلد ومكان الميلاد ،ثم إدخال بيانات العنوان الوطني كما هي مسجلة مثل رقم المبنى واسم الشارع ورقم الوحدة واسم الحي.

6- سيتم تحويلك إلى موقع نفاذ أو موقع أبشر لتسجيل دخولك ليتم تأكيد بياناتك والتحقق من هويتك.

وبهذا في نهاية هذه المقالة نكون قد تعرفنا على طريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري، وأيضاً تعرفنا على شروط فتح الحساب ومميزات البنك الأهلي.