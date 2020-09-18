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عمر شويل - جدة شروط الإستفادة من الدعم السكني وطريقة تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية مدعومة من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية والذي يعد أكثر ما يبحث عنه المواطنين في كل أرجاء المملكة وذلك بعد تعدد الخدمات والمزايا التى تعرضها الحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، لذا نوضح لكم من خلال الأسطر القليلة القادمة شروط وطريقة الحصول على الدعم السكني كما نقدم لكم أهم خدمات وزارة الإسكان بالإضافة إلى رابط التقديم.

شروط الإستفادة من الدعم السكني

طبقاً للمادة الرابعة فى قانون وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية والذي نص فيه عن الشروط والمعايير اللازمة للإستفادة من الدعم السكني والتى من أهمها التالي:

يصرف الدعم السكني إلى السعوديين فقط.

يصرف الدعم السكني إلى الزوجة التى تعول الأسرة والتى يجب عليها تقديم ما يثبت أنها العائل الوحيد للأسرة سواء كان بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها من زوجها.

لا يصرف الدعم السكني إلى أصحاب الممتلكات والعقارات.

لا يصرف الدعم السكني إلى هؤلاء الذين استفادوا من قبل من الدعم المقدم من وزارة الإسكان.

يصرف الدعم السكني إلى هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الإسكان.

طريقة تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية مدعومة

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حددت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن معايير تقديم طلب للحصول على دعم الوحدات السكنية وذلك حسب ما جاء فى اللائحة التنفيذية للدعم السكني بوزارة الإسكان، والتى نصت على أن يكون المتقدم للدعم السكني كالآتي:

الزوج: إذا كانت الأسر الراغبة فى الدعم السكني تتكون من زوج وزوجة فقط، أو إذا كانت الأسرة مكونة من زوج وزوجة واولاد لا يتجاوز أعمارهم 25 عام سواء كانو من الذكور أو الإناث غير المتزوجات.

إذا كانت الأسر الراغبة فى الدعم السكني تتكون من زوج وزوجة فقط، أو إذا كانت الأسرة مكونة من زوج وزوجة واولاد لا يتجاوز أعمارهم 25 عام سواء كانو من الذكور أو الإناث غير المتزوجات. الزوجة: تستطيع الزوجة التقدم بطلب بالحصول على الدعم السكني فى حالة إذا كانت العائل الوحيد للأسرة، ولديها زوج وأولاد وبنات لا يزيد عمرهم عن 25 عام، والبنات غير متزوجات.

تستطيع الزوجة التقدم بطلب بالحصول على الدعم السكني فى حالة إذا كانت العائل الوحيد للأسرة، ولديها زوج وأولاد وبنات لا يزيد عمرهم عن 25 عام، والبنات غير متزوجات. الأب: إذا كانت الأسرة مكونة من أب واولاد فقط أى بدون ام يستطيع فى هذه الحالة تقديم الاب للحصول على الدعم السكني شرط أن لايزيد عمر اولاده عن 25 عام وغير متزوجين.

إذا كانت الأسرة مكونة من أب واولاد فقط أى بدون ام يستطيع فى هذه الحالة تقديم الاب للحصول على الدعم السكني شرط أن لايزيد عمر اولاده عن 25 عام وغير متزوجين. الأم: اذا كانت الأم مطلقة ولديها اولاد وبنات وهى العائل الوحيد للأسرة بعد طلاقها تستطيع الأم أن تتقدم بالحصول على الدعم السكني، بشرط أن لا يكون اولادها أو بناتها متزوجين، ولا يزيد أعمارهم عن 25 عام.

اذا كانت الأم مطلقة ولديها اولاد وبنات وهى العائل الوحيد للأسرة بعد طلاقها تستطيع الأم أن تتقدم بالحصول على الدعم السكني، بشرط أن لا يكون اولادها أو بناتها متزوجين، ولا يزيد أعمارهم عن 25 عام. الأم: إذا كانت الأسرة مكونة من ام وأولاد وبنات والاب متوفي وهنا تكون الأم هي العائل الوحيد للأسرة لذلك تستطيع الأم أن تتقدم بطلب للحصول على الدعم السكني.

إذا كانت الأسرة مكونة من ام وأولاد وبنات والاب متوفي وهنا تكون الأم هي العائل الوحيد للأسرة لذلك تستطيع الأم أن تتقدم بطلب للحصول على الدعم السكني. الاخوة: إذا كانت الأسرة مكونة من اولاد وبنات ومتوفي الأب وآلام، يستطيع الاخوات تقديم طلب للحصول على الدعم السكني بشرط لا يتجاوز عمرهم 25 عام.

إذا كانت الأسرة مكونة من اولاد وبنات ومتوفي الأب وآلام، يستطيع الاخوات تقديم طلب للحصول على الدعم السكني بشرط لا يتجاوز عمرهم 25 عام. الإبن: إذا كانت الأسرة مكونة من أبن وام فقط وأن الام هى العائل الوحيد للأسرة وكانت متزوجة من زوج غير سعودي، فى هذه الحالة تستحق الام التقديم بطلب للحصول على الدعم السكني، بشرط لا يتجاوز عمر ابنها 25 عام.

إذا كانت الأسرة مكونة من أبن وام فقط وأن الام هى العائل الوحيد للأسرة وكانت متزوجة من زوج غير سعودي، فى هذه الحالة تستحق الام التقديم بطلب للحصول على الدعم السكني، بشرط لا يتجاوز عمر ابنها 25 عام. الابنة: إذا كانت الأسرة مكونة من ام غير سعودية وابنه غير متزوجة والاب متوفي فى هذه الحالة تستطيع التقديم بطلب للحصول على الدعم السكني.

خدمات ومزايا الدعم السكني

رابط التسجيل والتقديم في دعم سكني

أكدت وزارة الإسكان عن المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الدعم السكني وذلك من خلال تطبيق برنامج سكني أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان سكني، فيما أتاح سكني إمكانية الحصول أيضا على قطعة أرض سكنية او فلل أو وحدات سكنية جاهزة أو وحدات سكنية قيد التنفيذ.