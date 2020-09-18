نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 41 ألف عامل بالقطاع الصحي في أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الجمعة، عن إصابة 41 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا المستجد" كوفيد - 19".

وقالت ماتشيديسو مويتي: إن إصابات العاملين الصحيين تشكل 3.8% من إجمالي الإصابات في أفريقيا، موضحة أن هناك بلدان مثل سيراليون وساحل العاج، سجلت تقدمًا في عملية تقليل إصابات العاملين بالمجال الصحي.

وأشارت إلى أن هناك بعض البلدان مثل أريتريا وروندا، وسيشيل، لم تسجل أية إصابات بالفيروس في صفوف العاملين بالقطاع الصحي.