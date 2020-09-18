نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 41 ألف عامل بالقطاع الصحي في أفريقيا في المقال التالي
وقالت ماتشيديسو مويتي: إن إصابات العاملين الصحيين تشكل 3.8% من إجمالي الإصابات في أفريقيا، موضحة أن هناك بلدان مثل سيراليون وساحل العاج، سجلت تقدمًا في عملية تقليل إصابات العاملين بالمجال الصحي.
وأشارت إلى أن هناك بعض البلدان مثل أريتريا وروندا، وسيشيل، لم تسجل أية إصابات بالفيروس في صفوف العاملين بالقطاع الصحي.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.
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