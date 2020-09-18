محمد السليم على منصة صالون أدهم الثقافي(مرفق فيديو للقاء)

جدة – محمد الرايقي ضمن برامج وفعاليات صالون أدهم الثقافي بجدة تم مساء الخميس 2020/9/17 تخصيص حلقة خاصة للحديث عن الفنان التشكيلي القدير محمد السليم يرحمه الله .

شارك في الحديث عنه ابنته الفنانة الأستاذة نجلاء محمد السليم والفنان القدير الأستاذ علي الرزيزاء والفنان القدير الدكتور فواز ابونيان والفنانة القديرة هدى العمر وأدار اللقاء الأستاذ محمد الرايقي مشرف صالون أدهم الثقافي .

في البداية رحب الدكتور طلال أدهم رئيس مجلس إدارة أدهم للفنون والراعي لصالون أدهم الثقافي بالضيوف وشكرهم على تلبية الدعوة للمشاركة في الحديث عن سيرة ومسيرة الفنان التشكيلي محمد السليم يرحمه الله .

ثم انطلق الحديث مع ضيوف اللقاء للحديث عن مولده ونشأته وابتعاثه إلى إيطاليا وتأسيس مؤسسة دار الفنون السعودية والكتب التي قام بتأليفها وماهي مواضيعها مع بيان قصة لبسه للعقال الأبيض وكذلك الجوانب التطويرية في فنه وآلية دعمه للفنانيين والفنانات والجانب الثقافي في فنه .

في نهاية اللقاء كانت هناك مداخلات ثرية جداً من الناقد الفني الكبير الأستاذ يحيى مفرح زريقان والأستاذ عبدالعزيز الأحمد مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون وأختتمت المداخلات بكلمة من الدكتورة مها عبدالحليم رضوي ابنة الفنان التشكيلي القدير البروفيسور عبدالحليم رضوي وأعلنت خلال كلمتها عن إقامة معرض مشترك بينها وبين الفنانة نجلاء محمد السليم . رابط اللقاء :



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