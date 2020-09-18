نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف السعودية اليوم لجميع التخصصات والمؤهلات وبرواتب مجزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم التقرير اليومي الذي يشمل وظائف السعودية اليوم وفرص العمل المتاحة بالمملكة، حيث أعلنت العديد من الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص عن العديد من الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات، ونبدأ مع وزارة الداخلية حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لشؤون الأفواج الأمنية على عديد من الرتب للتعيين في عدد من المدن والمناطق، ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم التوجه إلى بوابة أبشر توظيف للتسجيل.

وظائف السعودية اليوم لكل التخصصات

وأعلنت أيضاً غرفة الرياض عن توافر الكثير من فرص العمل للسعوديين من الجنسين تجاوزت عددها 100 وظيفة، وجاءت الوظائف المتاحة لتناسب معظم المؤهلات والتخصصات، وذكرت غرفة الرياض أن التعيين سوف يكون بإحدى الشركات الأهلية التالية شركة خمسة حروف للخدمات التجارية، شركة بصمة لدعم وتطوير الأعمال، مكتب المهام الأولي لتحصيل الديون، شركة الغانم الدولية للأغذية.

وأوضحت غرفة الرياض المسميات الوظيفية المرغوبة لدى الشركات الأربع، حيث جاءت وظائف السعودية اليوم بهذه الشركات تحت عدد من المسميات المختلفة هي مساعدة مدير مشروع، موظفة خدمة عملاء، مبرمجة تطبيقات، موظف باريستا، كاتب محتوى تسويقي، منسق مشروع، مطورة مواقع، كاتبة محتوى تسويقي، موظفة دعم فني شبكات، محللة نظم، مشرفة تحصيل، منسقة مشروع.

Advertisements

كما طلبت هذه الشركات عدد من المواطنين والمواطنات لشغل وظيفة محللة أعمال، مساعد مدير مشروع، محاسبة، محلل أعمال، أخصائية تحصيل، مدير حسابات، مسؤول تطوير أعمال، أخصائي تطوير أعمال، موظفة دعم فني، أخصائية تطوير أعمال،مسؤولة تطوير أعمال، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لغرفة لرياض.

وظائف شركة بنده والبنك الإسلامي للتنمية

تضمنت وظائف السعودية اليوم أيضا وظائف شركة بنده للتجزئة، حيث أعلنت الشركة عن توافر عدد من فرص العمل للجنسين وتناسب عدد من المؤهلات والتخصصات وذكرت الشركة أن الوظائف المتاحة جاءت تحت عدد من المسميات المختلفة هي كاشير، موظف خدمة خضار، أخصائية تجميل، رئيس إدارة الفئات والمنسوجات، رئيس إدارة الموارد البشرية وخدمات الدعم، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لشركة بنده.

كما أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توافر عدد من فرص العمل من ضمن وظائف السعودية اليوم ، وذلك للمواطنين والوافدين في القطاع الإداري بالبنك، وذكر البنك أن الوظائف المتاحة جاءت تحت عدد من المسميات المختلفة هي مدير مركز تقديم الخدمة، أخصائي مصمم مطور، أخصائي مشتريات، قائد تطوير المنتجات، أخصائي أول مشتريات، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي للبنك.

وأعلنت مجموعة شركات التركي القابضة عن حاجتها إلى عدد من السعوديين والوافدين لشغل عدة وظائف شاغرة في القطاع الهندسي للشركة، وذكرت الشركة أن الوظائف المتاحة جاءت تحت عدد من المسميات المختلفة هي منسق مبيعات، مهندس مصنع وهي وظيفة للسعوديين فقط، مهندس مبيعات الحسابات الرئيسية، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لمجموعة شركات التركي القابضة.