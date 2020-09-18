نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة ترحيل سجين و تثبيت سجين فى سجنه و إبعاد سجين لبلاده عبر إمارة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتحدث اليوم عن ثلاثة من أهم الخدمات التابعة لإمارة منطقة الرياض، وهي خدمة ترحيل سجين، وخدمة تثبيت سجين فى سجنه، وخدمة إبعاد سجين لبلاده، حيث تٌعتبر إمارة منطقة الرياض هي الإمارة المعنية التي تُمثل خادم الحرمين الشريفين بمنطقة الرياض، كما أنه من أهم اختصاصاتها التحقق من تطبيق الأمانة والعدل، بالاضافة الى مراعاة توافر وتنمية جميع الخدمات للمواطنين، وفتح باب الشكاوى لكافة المواطنين والبث فيها.

خدمة ترحيل وتثبيت وإبعاد سجين عبر إمارة الرياض

أولاً خدمة ترحيل سجين

هي إحدى الخدمات الإلكترونية المجانية والتي تسمح للسجناء بتقديم طلب لترحيل سجين لأحد الأسباب المسجلة، ومتطلبات تلك الخدمة هي فقط تواجد طلب قد سبق تقديمه لطلب ترحيل سجين.

خطوات التقديم

يقوم المستخدم باختيار نوع الطلب، ثم يقوم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد ذلك يقوم المُستخدم بإرسال الطلب، ثم تقوم الجهات المُختصة بالتأكد من كامل الشروط والبيانات، ثم تحويل الطلب لموظف الاتصالات الإدارية.

تقوم الجهات بتوريد الطلب لدى الأنظمة الداخلية، ثم يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الطلب.

يتم بعد ذلك أخيرا اكتمال الإجراءات داخلياً.

ثانياً تثبيت سجين في سجنه

هي إحدى الخدمات الإلكترونية المجانية والتي تسمح للسجناء بتقديم طلب تثبيت السجين في سجنه، ومتطلبات تلك الخدمة هي فقط تواجد طلب قد سبق تقديمه لتثبيت السجين في سجنه.

خطوات التقديم على الخدمة

يقوم المستخدم بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية.

يقوم المستخدم بملء طلب تثبيت سجين في سجنه، ثم يقوم بتسليم الطلب لإدارة السجناء.

تقوم الجهات المُختصة بالتأكد من كامل الشروط والبيانات، ثم تحويل الطلب لموظف الاتصالات الإدارية.

تقوم الجهات بتوريد الطلب لدى الأنظمة الداخلية، ثم يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الطلب.

يتم بعد ذلك أخيرا اكتمال الإجراءات داخلياً.

ثالثاً إبعاد سجين لبلاده

هي إحدى الخدمات الإلكترونية المجانية والتي تسمح للسجناء بتقديم طلب لإبعاد سجين لبلاده، ومتطلبات تلك الخدمة هي فقط تواجد طلب قد سبق تقديمه لإبعاد السجين لبلاده.

خطوات التقديم