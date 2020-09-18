نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشؤون البلدية توضح آلية إصدار رخصة نشاط تجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن آلية إصدار رخصة نشاط تجاري، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع “تويتر” 7 خطوات لتسهيل إجراءات إصدار رخصة نشاط تجاري خاصة بناء المستودعات الفورية، حيث تتيح خدمة إصدار رخصة نشاط تجاري للمستفيد إصدار رخصة تؤهل صاحب المشروع ممارسة النشاط بكل جدية بدون مواجهة أي مشاكل، وذلك وفقاً لشروط وضوابط قد حددتها الوزارة نعرضها لكل متابعينا من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال.

خدمات بوابة وزارة الشؤون المالية والقروية:

تعد بوابة وزارة المالية والقروية من أهم البوابات التي تضم الخدمات الإلكترونية وهي:

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خدمة استعلامية

خدمات إنشائية

خدمات تجارية

خدمات بلدي

خدمات الشهادات الصحية

خدمات التفويض البلدي الإلكتروني

خدمات بوابة الفرص الاستثمارية

خدمات أخرى

آلية إصدار رخصة نشاط تجاري بالخطوات:

الدخول على رابط وزارة الشؤون البلدية والقروية يتم إنشاء حساب للشخص المستخدم. الدخول على النفاذ الوطني الموحد اضغط على ابدأ الخدمة اختر المنطقة اختر الأمانة اختيار البلدية – مراكز الخدمة الضغط على الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالخدمة ادخل بيانات مقدم الطلب الضغط على أيقونة التالي ادخل البيانات النشاط الضغط على أيقونة التالي ادخل بيانات الطلب الضغط على أيقونة التالي إضافة المرفقات الضغط على أيقونة إرسال الطلب

خطوات الحصول على الرخص الفورية لبناء المستودع:

الاختبار والتعاقد

الرخص الفورية

الإشعار والتنفيذ

الرخصة النهائية

الإشراف والتفتيش

إتمام الأعمال

الرخصة

مزايا الرخصة الفورية للمستودعات:

تتمتع الرخصة بالعديد من المزايا ومنها تحسين ترتيب المملكة للمنافسة عالمياً، بالإضافة إلى إصدار رخصة المستودعات الفورية ب 7 خطوات فقط وشكل فوري، بالإضافة إلى الربط مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه البوابة قامت بتوفير الخدمات التي تم ذكرها أعلى المقال، حيث تتميز بتوفير الوقت والمجهود على المواطنين في المملكة العربية السعودية بتوفير الخدمات بشكل إلكتروني على أعلى جودة ليتم التعامل معها بدلاً من الذهاب إلى المقر الرئيسي للوزارة ليتمكن المواطنين من إنهاء تعاملاتهم، ويستعد موقعنا ثقفني لاستقبال كافة الاستفسارات التي تتعلق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والخدمات الإلكترونية.