إجراءات طلب التقاعد المبكر للمعلمين ونقل الخدمات والإعارة عبر نظام فارس

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم الموعد المحدد بالنسبة للراغبين في التقديم على إجراءات خدمات التقاعد المبكر للمعلمين ، أو الراغبين في إنهاء خدمتهم بالوظائف التعليمية عبر نظام فارس، وكذلك قامت الوزارة بتحديد موعد وإجراءات نقل الخدمات والإعارة لمنسوبي الوظائف التعليمية، حيث صرحت الوزارة أن الفترة المحددة لنقل الخدمات والتقديم على المعاش المبكر للمعلمين تبدأ في الثالث من شهر سفر الجاري وتنتهي في السادس عشر من شهر جماد الأول 1442.

وقالت الوزارة في بيان لها بالنسبة لخدمات التقاعد المبكر للمعلمين أو نقل الخدمة أو الإعارة “أنه تم اعتماد التقيد بفترة تقديم موحدة، تبدأ من تاريخ 3/2/1442 هجرية حتى تاريخ 16/5/1442 هجرية من العام الدراسي 1442هجرية، وذلك مع الالتزام بما ورد في القواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الوارد بالقرار الوزاري رقم 31780198 وتاريخ 9/7/1431 هجريةـ ورقم 31750398 وتاريخ 9/7/1431 هجرية، وطبقاً اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية”.

إجراءات التقديم على التقاعد المبكر ونقل الخدمات للمعلمين عبر نظام فارس

للتسجيل في نظام فارس يقوم المستفيد بالتوجه إلى موقع نظام فارس.

يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على تسجيل جديد أو تفعيل مستخدم سابق.

يقوم المستخدم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة الهوية الوطنية ورقم الآيبان.

يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني والرمز التأكيدي، ثم يقوم بالضغط على التسجيل.

بعد تسجيل الدخول على نظام فارس، يقوم المستخدم باختيار الخدمة المرغوبة ما بين التقاعد المبكر للمعلمين أو نقل الخدمات أو الإعارة.

يقوم المستخدم باستكمال إجراءات التقديم على الخدمة، وسوف يتم الرد عليه في خلال 5 أيام عمل.

إنهاء الخدمات ونقل الخدمات للمعلمين

وأوضحت الوزارة إن التقديم على إجراءات التقاعد المبكر للمعلمين وإنهاء الخدمات، وكذلك إجراءات التقدم بطلب نقل الخدمات والإعارة لجهات تعليمية حكومية أو خاصة، سوف يكون عبر نظام فارس الإلكتروني في إدارات التعليم وجهاز الوزارة في المدة المذكورة أعلاه، على أن يتم التصديق على القرار واعتماده خلال 5 أيام عمل، وبعد صدور القرار لن يتم قبول أي طلبات للعدول عن تنفيذ الطلب، وتضمن القرار نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة.