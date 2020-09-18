بلادي – الرياض :
أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أنه يشعر كأنه يموت في اليوم الواحد عدة مرات.
وأوضح، عبر حسابه في “تويتر” اليوم (الجمعة)، أن سبب ذلك الشعور هو أنه دقيق الملاحظة ولا يستطيع تجاهل التفاصيل.
وأضاف أن السبب في ذلك أيضاً يعود لشدة الإفراط في التفكير.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تركي آل الشيخ: أموت في اليوم عدة مرات لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.