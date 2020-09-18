الإطاحة بـ6 أشخاص تورطوا بارتكاب 11 حادِثة سرقة بأحياء متفرقة في المدينة غرِّد

بلادي – المدينة :

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على 6 أشخاص تورطوا بارتكاب 11 حادِثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتهمين الـ6، وهم مواطنَان، وباكستانيَان، ونيجيريَان.

وأبان أن المتهمين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.