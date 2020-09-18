“الصحة”: 39% من حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” لإناث و10% لأطفال

بلادي – الرياض :
كشفت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، عن أن 39% من الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس “كورونا”، كانت لإناث، و61% لذكور.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي للكشف عن مستجدات كورونا، أن نسبة الأطفال من الحالات الجديدة المصابة بالفيروس بلغت 10%، وكبار السن 6%، لافتة إلى أنه تم أجراء 49700 فحص مخبري جديد.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 576 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 328720 حالة، كما سجلت 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4430 حالة وفاة.
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