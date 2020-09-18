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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام وعناوين الجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يزداد البحث في الأيام الأخيرة عن أسماء وأرقام الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين السعوديين وذلك بسبب الانهيار الاقتصادي الذي يتعرض له المواطن وذلك بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والمملكة العربية السعودية وهي انتشار فيروس كورونا, ومما نتج عنه من تدهور الحالة المالية للكثير من المواطنين السعوديين بسبب فرض حظر التجوال في الكثير من الأوقات السابقة, ونتج عن حظر التجوال ظهور حالات فقر كثيرة بين المواطنين السعوديين, حيث تسعي الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الفقر والذين يعانون من ظروف معيشية صعبة, وهناك الكثير من الأسر الفقيرة التي تريد الوصول إلي الجمعيات الخيرية حتي يستطيعون الحصول منها علي مساعدات مالية أو مساعدات طبية أو أي شيء آخر ولكن مع بعد المسافات لا يستطيعون الوصول إليهم, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم أرقام وبعض عناوين بعض الجمعيات الخيرية داخل المملكة.
دليل الأرقام وأماكن الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية
هناك الكثير من الجمعيات الخيرية داخل المملكة والتي تسعي دائماً إلي مساعدة المواطنين السعوديين أصحاب الدخل الفقير أو المنعدم, لذا إليك أيها المواطن أسماء وأرقام وعناوين بعض الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية.
- جمعية البر الخيرية بعفيف بشارع الملك خالد: 7222404, 7221548.
- الجمعية الخيرية بالقوبعية حي البساتين 016520704.
- جمعية الافلاج الخيرية 6822741.
- الجمعية الخيرية بالقصب الوشم 6291962.
- الجمعية الخيرية بشقراء 6221178.
- جمعية البر بالرياض-غرب الرياض 4331550.
- الجمعية الخيرية بالحريق 015370812.
- جمعية البر الخيرية فرع الخرج 01544202.
- جمعية البر برماح 015520810.
- جمعية البر الخيرية بالدوادمي 016424108.
- جمعية الهباثم الخيرية 015510855.
مؤسسات خيرية داخل المملكة العربية السعودية
- الديوان الملكي السعودي, حيث يقدم الديوان الملكي السعودي الكثير من المساعدات المالية والإنسانية للمواطنين السعوديين وذلك كمساهمه منه في إعانة المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المحدود والفقير علي تدبر أمور حياتهم اليومية من مأكل ومشرب, كما تقدم مساعدات طبية, وتقوم بسداد ديون وقروض علي المواطنين, لذا إليكم أرقام الديوان الملكي السعودي للمساعدات: 8004000000 أو 92003003.
- كما يوجد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقدم خدمات خيرية للمواطنين الأكثر فقراً ومن ضمن مساعداتها مشروع الإسكان الخاص بمؤسسة الوليد للإنسانية.
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