الرياض تحتل المركز 53 عالمياً في مؤشر تصنيف المدن الذكية

بلادي – الرياض :
تقدمت مدينة الرياض 18 مركزاً في مؤشر المدن الذكية واحتلت المركز الـ53 عالمياً، وفقًا لتصنيف المركز الدولي للتنافسية للعام 2020م
ويتم التصنيف عبر دراسة مسحية تركز على رأي السكان في الخدمات المتوفرة في مدينتهم، ومواءمة السياسات التكنولوجية مع احتياجات المواطنين.
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