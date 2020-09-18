نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة السعودية تبدأ في وضع آلية عودة العمرة خلال أزمة جانحة كورونا في المقال التالي
عمر شويل - جدة صرحت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية سوف تبدأ في وضع آلية عودة العمرة خلال وقت قريب طبقًا لعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية صحة المعتمرين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
آلية استئناف عودة العمرة خلال وقت قريب
أوضحت المصادر أن الحكومة السعودية سوف تتخذ عدة إجراءات لاستئناف رحلات العمرة أبرزها بدء الرحلات بأعداد محددة وخلال مواعيد ثابتة مشيرة إلى إصدار الحكومة لتطبيق مختص بالتقديم عليه لأداء العمرة بالإضافة إلى شرط حصول المعتمر على شهادة طبية موثقة تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا خلال تقديمه لأداء مناسك العمرة.
وأضافت المصادر أن رحلات العمرة سوف تستقبل الرحلات الداخلية ثم الرحلات الخارجية بالإضافة إلى الاعتماد على بروتوكول مماثل وشبيه إلى حد كبير للبروتوكول المعتمد خلال أداء الحجاج لمناسك الحج.
الجهات المختصة في وضع الخطة
أوضحت المصادر في تصريحاتها لصحيفة وطن السعودية أن الحكومة قد ألفت لجنة مكونة من 4 جهات حكومية لوضع آلية استئناف رحلات عمرة خلال الفترة القادمة، وتتضمن اللجنة وزارتي الحج والصحة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.
وأشارت المصادر أن اللجنة قد أعدت تقرير يتضمن العديد من المقترحات والتصورات بشأن عودة عمرة خلال الفترة القادمة ثم رفعته إلى الجهات العليا المختصة؛ ومن ضمن هذه المقترحات تحديد تفويج محدد الساعات والأعداد مثلما حدث خلال موسم الحج 2020
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