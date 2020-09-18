نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة1442 في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة وهذا الخبر انتظره كثير من المستفدين من الدعم من الضمان الاجتماعي، وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي رفع مستوي المعيشة للمواطن في المملكة وذلك عن طريق تقديم المساعدات، وتكون المساعدة المقطوعة عبارة عن مساعدة مالية للأسر محدوده الدخل أو أصحاب الحالة المادية المتوسطة أو المنعدم، وذلك نظرا لظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين السعودين في ظل جائحة فيروس كورونا،مع العلم أن الاقتصاد العام كلة تأثر بذلك وليس الاقتصاد السعودي وحده، ويتم حساب قيمة الدعم علي حسب دخل كل أسرة، ويمكن لمقطوعة الضمان الاجتماعي أن تصرف سنويا حيث تصل قيمة الدعم إلي مبلغ تتراوح قيمته بين 10الاف ريال سعودي إلى 30 ألف ريال سعودي، وقد عملت الوزارة علي وضع القواعد والشروط الواجب توافرها في المستفدين من الدعم.

كيفية الحصول علي المساعدة المقطوعة1442

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي المساعدة المقطوعة للمستفادين من الدعم ولذلك لتحسين مستوي المعيشة وللحصول علي ذلك يجب اتباع الخطوات التالية :

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يستطيع المستفيد الحصول علي المساعدة ببطاقة السجل المدني . يتم الحصول علي المساعدة في حله عدم وجود دخل شهري . للحصول علي المساعدة المقطوعة يجب علي المستفيد تسجيل جميع بيانات الأسرة . يستطيع الشخص الذي يحصل علي المعاش الاجتماعي الحصول أيضا علي المساعدة المقطوعة . يستطيع الشخص الذي لا يعمل الحصول علي المساعدة المقطوعة .

الشروط والفئات المستحقة للحصول علي المساعدة المقطوعة1442

هناك عدة شروط يجب توافرها في المستفدين للحصول علي المساعدة المقطوعة وهي :

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة لا يقل عمره عن 35 عام .

يجب علي المتقدم ألا يكون يملك أراضى أو عقارات أو نشاط تجاري أو سجل تجاري .

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المتقدم لم يحصل علي أي مساعدة من أي جهه أخري في نفس العام .

يمكن للأشخاص أصحاب العجز المؤقت الحصول علي المساعدة المقطوعة .

يمكن لأسر السجناء والأيتام والفقراء الحصول علي المساعدة .

تقدم المساعدة المقطوعة للأسر المتغيب عنها ربها أو هاجر عنها .

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

هناك طرق عديدة التي تساعد في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وكفية الحصول عليها، ومن ضمن هذة الطرق :

يمكن للمستفيد من المساعدة الاستعلام عن طريق رقم الضمان . يمكن للاستعلام عن طريق البريد الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي . يستطيع المستفيد عن طريق الرقم الموحد 19911 للوزارة الموارد البشرية الاستعلام عن المساعدة . يمكن الاستعلام عن طريق الدخول عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وأخيرا نكون قد أوضحنا كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والشروط الواجب توافرها في المستفدين من المساعدة، وذلك يظهر دور الحكومة السعودية في رفع مستوي المعيشة وتقديم الدعم والعون لجميع مواطنيها