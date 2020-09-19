الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية المتبقية برقم الهوية عن طريق أبشر

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات ، من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تتضمن العديد من الخدمات المتاحة لتسهيل وتيسير وتخليص المستندات الرسمية بشكل سريع، والتي يبحث المواطنين والمقيمين عن خدمة معرفة رصيد مدفوعات الحكومية وطرق الاسترداد من خلال بنك الراجحي أو البنك الأهلي التجاري، حيث تستطيع من خلالهما استرجاع مبلغ المدفوعات بكل سهولة، ولكن بعد أن يقوم المستفيد بعمل استعلام عبر موقع أبشر وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام وطرق الاسترداد المختلفة.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية

قامت الحكومة السعودية بتخصيص موقع أبشر لكي يشمل معظم الخدمات من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وذلك بأن يكون الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية برقم الإقامة أو الهوية من خلال بوابة أبشر بأتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر الإلكترونية بالاسم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم من خلال خدماتي يقوم المستفيد بتحديد ديوان الوزارة ومنها اختيار خدمة الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

ثم يقوم بكتابة رقم الهوية أو الإقامة أو الحدود، وكتابة الرمز المتغير، ثم الضغط على كلمة عرض.

سوف يظهر إجمالي الرصيد المتبقي إذا كان (رصيد جوازات – رصيد رخصة القيادة – رصيد المركبات – رصيد المكفولين – الاستقدام).

طريقة استرداد رصيد المدفوعات المتبقي

تعد من أهم الأمور التي تشغل بال المواطنين والمقيمين وهي طرق استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية المتبقية، على سبيل المثال تم إيداع قيمة 1000 ريال سعودي في رصيد المدفوعات وتم دفع قيمة 300 ريال كرسوم لأي خدمة وهنا يتمكن الشخص من الاستعلام عن المتبقي من المبلغ الذي قيمته 700 ريال في رصيده، فكيف يسترجعه؟، من خلال بنك الراجحي والبنك الأهلي بالخطوات التالية:-

استرداد مبلغ مدفوعات الحكومية من خلال بنك الراجحي

يجب أن يكون للمستفيد حساب على الموقع الإلكتروني لدى بنك الراجحي.

إذا لم يكن لدى المستفيد حساب شخصي يضغط على تسجيل جديد واتباع الخطوات لإنشاء حساب.

بعد الدخول اختر من القائمة المدفوعات الإلكترونية.

ومنها حدد نوع المدفوعات سواء جوازات، رخصة قيادة، مركبات…إلخ.

حدد نوع الطلب، ثم قم بتعبئة البيانات ثم اضغط استمرار وبعدها تأكيد.

استرجاع رصيد المدفوعات المتبقي من خلال البنك الأهلي