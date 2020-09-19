نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية وغرامة 5000 ريال عند رفض منح أي عامل شهادة خبرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة العديد من المواطنين حول القرارات الأخيرة التي تعود إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أكدت الوزارة على أنه لا يحق لأي منشأة حرمان موظفيها من شهادة الخبرة حتى لا تتعرض للعقوبات والغرامات المالية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا تفاصيل شهادة الخبر للعامل من صاحب العمل محدد بها مدة العمل التي عمل بها.

شهادة الخبرة وأهميتها :

تعد شهادة الخبرة من أهم الوثائق الرسمية التي يصدرها صاحب العمل الخاص بالمؤسسة السعودية في المملكة، فهي تؤكد أن العامل لديه خبرة في مجال العمل، وتشير أن الخبرة التي تم اكتسابها قادرة على تمكينه في الحصول على العمل أو الوظيفة الذي يرغب في التقدم إليها، علماً بأن هذه الشهادة تستخدم في القطاعين سواء العام أو الخاص، وتحتوي شهادة الخبرة على كل التفاصيل التي تخص العمل من حيث الوقت الذي تم فيه، وكذلك تفيد في اكتساب خبرة عملية وعلمية داخل المنشأة وكل التفاصيل التي تخص الفترة التي عمل خلالها الفرد.

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حقوق وواجبات الموظف وجهة العمل :

شهدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين، حيث أوضحت الوزارة أنه هناك حقوق وواجبات على كل من الموظف وصاحب العمل يجب الالتزام بها لكلاً منهما، أثناء سريان مدة العقد فإن هناك حقوقاً والتزامات عليهما عند انتهاء العقد، فأما ما يلتزم به صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل، وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لما أشارت إليه المادة (64) من نظام العمل فإن العامل يعطي – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل ومقدار أجره الأخير ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسىء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

مدة الحصول على شهادة الخبرة :

وأوضحت الوزارة في بيان لها عن المدة التي تستوجب الحصول على شهادة خبرة حيث قالت الموارد البشرية : بحسب ما ورد في المادة (88) من نظام العمل والمدة تكون على النحو الآتي:

خلال أسبوع إذا انتهت خدمة العامل

خلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى عقده

عقوبات المنشأة المخالفة:

أشادت الوزارة أنها قد فرضت توقيع عقوبة وغرامة مالية على تعدد العاملين عند رفض صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل، حيث وصلت قيمة العقوبة (5000) ريال سعودي، ويتم إعطاء العامل شهادة خدمة عند طلب العامل ذلك أو تضمين الشهادة ما قد يسىء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.