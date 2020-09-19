نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي خطوات الاستعلام عن مخالفات ساهر للمرور إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت الحكومة السعودية نظاما إلكترونيا جديدا يسمي نظام ساهر، وذاك بهدف مساعدة العديد من ملاك السيارات في المملكة العربية السعودية بمعرفة عدد المخلفات المفروضة علي السيارة وقيمتها، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا،اهتماما من الدولة بصحة مواطنيها وحمايتهم من الإصابة بالعدوي بسبب الازدحام والاختلاط، و لهذه الأسباب اطلق نظام ساهر الذي يسمح بمعرفة المخالفات المرورية من خلال الهواتف الذكية أو جهاز الحاسوب دون الحاجة للخروج من المنزل،وسعيا منها أيضا لتوفير الجهد والوقت المبذولين للذهاب لإنجاز مهماتهم في الجهات المعنية .

تعرف علي نظام ساهر

هو نظام إلكتروني اطلق من أجل ضبط حركة المرور في السعودية .

استخدم في هذا النظام الآلي تقنية عالية الجودة تعتمد علي شبكة كاميرات رقمية والتي وصلت بشكل مباشر بمركز المعلومات .

يقوم نظام ساهر بإرسال إشعار عبر الهاتف الجوال لصاحب المركبة بالمخالفات المرورية التي توجد علي سيارته .

يقوم النظام بالتأكد من المخالفات بشكل فني وبعدها يتم طلب بيانات المالك، ثم إصدار المخالفات نتيجة لقطع إشارة أو تجاوز السرعة المسموح بها .

الهدف الأساسي لنظام ساهر هو تسجيل المخالفات المرورية علي السيارات من أجل الحد من الحوادث بقدر الإمكان،وحماية الحركة المرورية وتحسين الخدمة .

يستطيع النظام عن طريق الجهاز المروري أفيل الذي يلتقط الإشارات الضوئية ويسجلها، والذي من دوره التحكم في حركة المرور، والتعرف علي السيارات المسروقة والتعرف أيضا علي المركبة المخالفة عن طريق لوحة الأرقام .

خطوات الاستعلام عن المخالفات عبر نظام ساهر

يجب علي صاحب السيارة الدخول إلى منصة أبشر . يجب أن يكون المستخدم مسجلا في وزارة الداخلية السعودية . قم بالنقر علي أيقونة خدمات إلكترونية متكاملة يجب علي المستخدم كتابة اسمه وكلمة السر بشكل صحيح في القائمة الجانبية التي سوف تظهر له . قم باختيار حدمة المخالفات المرورية . يجب علي المستخدم كتابة البيانات الخاصة به وبالمركبة . قم بالضغط علي أيقونة عرض ثم انتظر . سوف تظهر لك المخالفات مسجلة بالتاريخ والمكان . قم باختيار الوسيلة المناسبة لدفع المبلغ المطلوب وذلك إما عن طريق بطلقة الائتمان أو عن طريق الذهاب إلي المدرية العامة للمرور السعودي .

وفي نهاية موضعنا نأمل أن نكون قد أوضحنا طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وما تقدمة المملكة من برامج إلكترونية تخدم المواطنين بشكل سهل وبسيط من خلال الأنترنت دون الحاجة لذهاب للجهات الحكومية .