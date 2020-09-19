نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على قرض بدون فوائد بنك سامبا مميزات كثيرة للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فوائد بنك سامبا ضمن الحلول التمويلية المتاحة ببنك Samba المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يقدم جميع المنتجات التمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد هو البنك الوحيد الذي يقدم مجموعة تمويل بدون فوائد يسمى قرض الخير، بالإضافة إلى العروض الأخرى التي تشمل مميزات عديدة منها تمويل المتقاعدين، قرض للوافدين، يختص كل منتج منهم بالضوابط المحددة بجانب توفير عدة خدمات مثل إمكانية الحصول على بطاقات ائتمانية طوال فترة القرض، إعادة التمويل كل هذا بالإضافة إلى تأمين تكافلي مجاني وإسقاط الأقساط المتبقية، متاح للسعوديين والمقيمين بنفس المميزات. مميزات قرض بدون فوائد بنك سامبا قرض بدون كلفة أجل.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

القرض بدون كفيل للسعوديين والمقيمين.

إمكانية الحصول على إعادة التمويل، وذلك بعد سداد 20% من قيمة القرض القائم.

فترات سداد ميسرة ومرنة على 9 شهور.

سهولة التعامل مع العملاء، فضلاً عن تقديم المساعدات عبر الاتصال على الهاتف المجاني على 2000 124 800 ،أو

+966114797400 ، أو 8001241010.

+966114797400 ، أو 8001241010. قيمة التمويل تصل حتى 100.000 ريال سعودي.

تأمين تكافلي مجاني (الإعفاء من المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله).

الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية وذلك طوال فترة التمويل تسري مع تطبيق الشروط والأحكام. شروط الحصول على قرض بدون فوائد بنك سامبا حدد بنك سامبا معايير بسيطة للغاية تشمل المواطن والمقيم على النحو التالي:- لا يقل العمر عن 18 سنة.

الحد الأدنى للراتب الشهري 5000 ريال سعودي.

يشترط شهر واحد الحد الأدنى في الخدمة بالعمل.

متاح للمقيمين مع وجود مستحقات نهاية الخدمة وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص. كيفية تقديم طلب تمويل شخصي بدون فوائد بنك سامبا عليك تعبئة نموذج الطلب الموجود عبر موقع www.samba.com.

اختر من القائمة الرئيسية العلوية التمويل الشخصي، ومنها حدد تمويل الخير بدون كلفة أجل.

رفع وتحضير المستندات والوثائق المطلوبة التي تشمل ( صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين سارية المفعول – صورة من الإقامة للمقيمين سارية – تعريف من جهة العمل معتمد يوضح المسمى الوظيفي والدخل الشهري وتاريخ التعيين وجميع البدلات إن وجدت – خطاب من جهة العمل بالموافقة على تحويل الراتب – بالنسبة للمقيمين العنوان في البلد الأصل).

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