نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب.. تمويل للمواطن والمقيم والمتقاعد يصل إلى 1.5 مليون ريال من البنك الأول السعودي بأطول بفترة سداد وميزة تمويل إضافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأول السعودي هو من أهم المصارف الكبري داخل أراضي المملكة العربية السعودية, حيث يقدم الكثير والعديد من الخدمات المصرفية للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية والمتقاعدين أيضاً, حيث يقدم التمويل الشخصي الذي يساعد المواطنين والمقيمين في سد احتياجاتهم اللازمة والضرورية سواء شراء منزل أو شراء سيارة أو لغرض الزواج أو تجديد عقار وغيرها من المتطلبات المالية, ويسهل علي أي شخص سواء مواطن أو مقيم أن يتقدم بطلب التمويل الشخصي في أي وقت يرغب به العميل وتحديد المبلغ الذي يرغب به, وسنعرض عليكم عبر موقعنا كيفية التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الأول السعودي.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الأول

يخضع التمويل الشخصي من مصرف الأول إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي جميع المبالغ النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها.

يصل قيمة التمويل المالي من مصرف الأول إلى 1,500,000 ريال سعودي فقط وهو أكبر مبلغ تمويلي يمكن الحصول عليه من البنك الأول السعودي.

يتميز بالموافقة السريعة والفورية بعد تقديم الطلب علي التمويل الشخصي من البنك الأول السعودي.

يمكنك الحصول علي تمويل أضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول السعودي.

فترة السداد تصل إلى خمس سنوات (60) شهر فقط كحد أقصي لسداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض الشخصي الذي تم الحصول عليه.

شروط التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الأول

بالنسبة للقطاع الحكومي

أن لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي للمواطن السعودي, وللمقيم لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

أن لا يقل الراتب الشهري بالنسبة للمتقاعد عن 5000 ريال سعودي فقط.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للمواطن السعودي, وللمتقاعد من 35 إلى 75 عام, ولا يقل عن 21 عام للمقيم.

الحد الأدنى للمدة في الجهة الوظيفية فور التعيين للمواطن السعودي, للمتقاعد فور التقاعد, للمقيم 3 اشهر.

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الالتزام الكامل بسداد أقساط التمويل في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه من البنك الأول السعودي.

بالنسبة للقطاع الخاص

لا يقل الراتب الشهري عن 8000 ريال سعودي للمواطن السعودي, وللمقيم لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام للمواطن السعودي, وللمقيم لا يقل عن 25 عام.

الحد الأدنى للمدة في الجهة الوظيفية 3 اشهر للمواطن السعودي, وللمقيم 3 اشهر.

الالتزام الكامل بسداد أقساط التمويل في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه من البنك الأول السعودي.

المستندات المطلوبة للتقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الأول السعودي



صورة الهوية الشخصية أو الإقامة أو صورة من جواز السفر للمقيم.

تعبئة واستكمال طلب التمويل الشخصي.

شهادة تعريف وظيفي من جهة العمل.

نموذج لتحويل الراتب الشهري من جهة العمل التابع لها كل فرد.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي من مصرف الأول

يوفر البنك الأول السعودي أمكانية تسجيل طلب تمويل شخصي إلكتروني من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني عبر التسجيل علي الرابط التالي: طلب التمويل الشخصي.

ثم قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بالنموذج الخص بالتمويل مثل الاسم وتسجيل رقم الهوية، وأيضاً تسجيل مبلغ التمويل والقسط الشهري الذي سيتم سداده من قبل العميل، وتسجيل رقم الجوال، والتأكد من جميع صحة جميع البيانات التي تم تسجيلها، ثم الضغط علي تسجيل.