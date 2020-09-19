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عمر شويل - جدة تحذير هام من البنوك السعودية إلى كل العملاء..احذر العصابات الإلكترونية وتحميل التطبيقات الالكترونية، حيث تقوم تلك العصابات الإلكترونية بسرقة البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالعملاء من خلال إصدار بعض التطبيقات الإلكترونية بأسماء البنوك السعودية، وتقوم تلك العصابات الإلكترونية بأخذ تلك البيانات وتحويل الأموال إلى حساباتهم، لذا حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية الخاصة بالبنوك السعودية جميع العملاء بعدم تحميل اي تطبيقات ألا من مصادرها الرسمية، كما تختلف طرق النصب التي تقوم بها تلك العصابات الإلكترونية.

سرقة البيانات الشخصية من العملاء

شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية اليوم على ضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية من التعامل مع التطبيقات الالكترونية، التي يتم تحميلها علي الهواتف الذكية، لذا يجب على جميع العملاء عدم تحميل اي تطبيق إلكتروني إلا من البنك مباشرة، كما يجب على العملاء إتباع التعليمات التي حددتها البنوك السعودية من أجل الحفاظ علي سلامة وخصوصية المعلومات الشخصية، والتي من أهمها عدم تحميل اي تطبيق إلكتروني مجهول المصدر، وتجنب سرقة البيانات الشخصية من قبل العصابات الإلكترونية.

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طرق نصب أخري للعصابات الإلكترونية

شددت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية على جميع عملاء البنك من العصابات الالكترونية التي تقوم بالنصب وسرقة المعلومات الشخصية من العملاء، وذلك عن طريق الإتصال بهم من أرقام مجهولة المصدر يطالبون العملاء بالافصاح عن بعض المعلومات الشخصية، وذلك بعد إبلاغهم أنهم من خدمة عملاء البنك، كما تقوم تلك العصابات الإلكترونية بالقيام بإرسال رسائل مضلة من أرقام غير معلومة المصدر وتقوم بطلب ارسال بعض المعلومات عن حسابهم البنكي، وتقوم العصابات الالكترونية بإستغلال العملاء فى ظل انشغال الحكومة السعودية بأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا شددت مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم إرسال أي معلومات خاصة بحسابهم البنكي.

رقم الإبلاغ عن العصابات الإلكترونية

أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن الرقم المخصص (330330) للابلاغ عن تلك العصابات الإلكترونية، وذلك بعد أن تزايدت تلك العصابات الإلكترونية في الفترة الأخيرة، موضحا أن الحكومة السعودية تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة تلك العصابات المشبوهة، حيث تلقت وزارة الداخلية السعودية العديد من البلاغات الخاصة بسرقة المعلومات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحساب البنكي.

حيله جديد عصابات البنوك

أكدت لجنة التوعية بالبنوك السعودية عن حيلة جديدة يستخدمها عصابات البنوك السعودية، والتي شددت عليها لجنة التوعية والإعلام والتى نوهت عليه اللجنة وذكرت على كل مستخدمي المواقع الإلكترونية توخي الحذر الصفحات المنبثقة أثناء استخدامك لخدمات الإنترنت، وأوضحت إلى جميع العملاء من أجل أمان حسابك قم بالضغط على علامة X فى جميع الصفحات المنبثقة من أجل عدم إختراق حسابك.