نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بإطلاق نار في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخصين إثنين على الأقل وإصابة ثمانية، بإطلاق نار بمنطقة روشستر في نيويورك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن عددًا كبيرًا من سيارات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

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في غضون ذلك، تدافع هيئات أميركية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.

والشهر الماضي، أعلنت الشرطة الأميركية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، خلال إطلاق نار بمدينة منيابوليس، شرقي الولايات المتحدة، في حادث يعيد الجدل حول العنف الناجم عن حرية اقتناء الأسلحة وحملها بالبلاد.

وورد في تغريدة نشرتها شرطة منيابوليس في البداية، أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

وأظهرت صور نشرت على فيسبوك شخصا واحدا على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة.