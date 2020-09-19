نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني 1442 كم يوم للقطاعين الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوافق اليوم الوطني السعودي ١٤٤٢ يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020، وهو يوم إعلان المملكة العربية السعودية وحدتها عام 1932. وتستمر اجازة اليوم الوطني في السعودية لمدة أربعة أيام تبدأ يوم 23 سبتمبر وتنتهي يوم 26 سبتمبر. وبذلك فإن اجازة اليوم الوطني السعودي 1442 هي 4 أيام للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولطلاب التعليم المدرسي والجامعي.

وتطلق الحكومة السعودية الاحتفالات في الشوارع والمدن السعودية، كما يقيم كبار نجوم الفن حفلات خاصة احتفالا باليوم الوطني. وجاء شعار اليوم الوطني ١٤٤٢ في المملكة العربية السعودية “همة حتى القمة”، بمناسبة العيد الوطني ال90. وجاء الشعار استنادا إلى مقولة وزير الدفاع محمد بن سلمان “همة السعوديين مثل جبل طويق”.

اليوم الوطني السعودي 1442

اليوم الوطني السعودي هو الموافق ٢٣ سبتمبر، وتحتفل المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني ال90 هذا العام. وهو اليوم الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية توحد المملكتين نجد والحجاز لتصبحا مملكة واحدة.

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في عام 2005 أقر الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم 23 سبتمبر من كل عام يوما وطنيا لتوحيد المملكة العربية السعودية، باعتباره اجازة رسمية لجميع القطاعات في المملكة العربية السعودية.

اجازة اليوم الوطني 1442 كم يوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء اجازة اليوم الوطني يوم ٢٣ سبتمبر وحتى يوم ٢٦ سبتمبر. وتعود القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية للعمل ابتداء من يوم ٢٧ سبتمبر.

شعار اليوم الوطني السعودي 1442-2020

جاء شعار اليوم الوطني السعودي للعام ١٤٤٢ “همة حتى القمة”، وذلك في ظل احتفال المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني ال90 في تاريخ توحيد المملكة.