نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة الكهرباء عبر الشركة السعودية للكهرباء برقم المشترك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول فاتورة الكهرباء وطريقة الاستعلام عنها، حيث يتوقع المواطنين زيادة في فواتير الكهرباء خلال الأيام القادمة، ولكن أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن هذه شائعات لا صحة لها، فقد شهدت الشهور الأولى من هذا العام تخفيض على فاتورة الكهرباء خلال أشهر انتشار وباء كورونا بداية من شهر أبريل، بالإضافة إلى أنه صدر قرار ملكي يؤكد على أن هناك قيمة مضافة تصل قيمتها إلى 15%، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ورابط الاستعلام وخدمة الفاتورة الثابتة.

الهدف من إستخدام الفاتورة الثابتة

إن الهدف من استخدام الفاتورة الثابتة هو كما أشارت الشركة السعودية للكهرباء، هو التسهيل على المشترك دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، وبذلك تكون تلك القيمة تمثل متوسط الاستهلاك على مدار السنة، وكما أكدت الشركة بأنه من خلال الاشتراك في تلك الفاتورة الثابتة، وفي حالة زيادة قيمة استهلاك المشترك عن القيمة المتوسط لن تفصل عنه الخدمة الكهربائية .

استعلام عن فاتورة سبتمبر الجديدة

تم إصدار فواتير سبتمبر الجديدة آلياً وذلك من خلال بعض الخطوات التي نعرضها لكم:

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الدخول عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء . تسجيل رقم المشترك و الرمز المرئي . الضغط على عرض الفواتير اختيار سداد الفاتورة وتسديدها بالدفع الالكتروني.

ومن أجل التذكير بالسداد والاستعلام واستقبال فواتير الاستهلاك ، وبالإضافة إلى التذكير بالقطاعات المجدولة واستلام رسائل إرشادية وتوعية، وذلك وفقاً لرؤية الحكومة السعودية الشاملة نحو 2030، ومع التحويل الرقمي الممنهج الموضوع من قبل الحكومة السعودية ،بالإضافة إلى إطلاق خدمة الرسائل SMS.

كيفية الاشتراك فى خدمة الفاتورة الثابتة .

قد قامت الشركة السعودية بعرض مميزات الفاتورة الثابتة التى يتم الدفع بشكل متوسط لمدة عام، وبذلك الشركة الكهربائية لا تقوم بقطع التيار الكهربائي عن أي عداد مشترك في تلك الفاتورة حتى لو كان مدينا في نهاية العام حتى تتم التسوية، والاشتراك في تلك الخدمة يتم إلكترونياً فقط عن طريق موقع الشركة ، كما يمكن إلغاء هذه الخدمة .

ومن الجدير بالذكر أنه تم اشتراك أكثر من نصف مليون في خدمة الفاتورة الثابتة، وعبرت الشركة عن ذلك من خلال موقعها على تويتر، وتستمر الأعداد في تزايد من قبل الراغبين في الاشتراك، كما أوضحت الشركة أن لا فصل الخدمة عن المسجلين المنتظمين بسداد الفاتورة الثابتة.