سفارة المملكة بالفلبين تبدأ استقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من ‏بعد غد

بلادي – الرياض :أعلنت سفارة المملكة بالفلبين أنها ستبدأ في استقبال طلبات ‏تأشيرات العمل اعتباراً من بعد غد (الإثنين)، عبر مكاتب تصدير العمالة فقط.‏

وحذرت السفارة من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد ‏فيما يتعلق بالاستقدام، والذي لا يتم إلا من خلال مكاتب الاستقدام ‏المعتمدة في المملكة.‏

وأوضحت أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية ‏وزيارة وإقامة عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات المعتمد من ‏وزارة الخارجية، اعتباراً من (الأربعاء) المقبل الموافق 23 سبتمبر لإنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم.‏

وأشارت إلى أن من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية ‏المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء ‏فحص فيروس كورونا، مشددة على أنه لن يسمح لأي شخص ‏بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة ‏بفيروس كورونا.‏