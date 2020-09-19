نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديل لائحة ونظام الترقيات للعسكريين والمدنيين 1442 شروط التعيين المتعلقة بالترقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الترقيات للعسكريين من الأشياء التي يتم البحث عليها يوميا من قبل جميع الموظفين، سواء كانوا الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين، ويتم طرح هذا النظام من قبل وزارة الخدمة المدنية السعودية، والتي تستهدف من خلال هذا النظام جميع موظفي القطاع العمومي “القطاع الحكومي”، وعبر هذا التقرير سنتعرف على نظام الترقيات بعد التعديل والفقرات التي توجد بداخله والشروط التي يجب أن تتوفر في الموظف من أجل التعيين.

وزارة الخدمة المدنية تتحدث عن نظام الترقيات المعمول به للسنة الجديدة 1442

وكما ذكرنا فإن نظام الترقيات هو لجميع الموظفين في قطاع الدولة، وفي هذا الصدد ذكرت وزارة الخدمة المدنية السعودية على أن نظام الترقية الجديد لن يكون متاحا لجميع الموظفين، وسيتم التركيز على الموظفين المتميزين في أعمالهم، والذين يملكون كفاءة عالية في مهنهم المختلفة، كما أنه سيكون متاحاً للموظفين الذين يتحملون ضغوط العمل، وسيكون ذلك من مبدأ تشجيع الموظف ليعمل بكافة طاقاته، كما أنها نوهت إلى موضوع الوظائف التي يستهدفها نظام الترقيات بقوله، إن هذا النظام سيكون متاح لجميع الوظائف في القطاع العام، وسيعمل النظام الجديد على زيادة قدرات الموظف وإشعال روح المنافسة بين الموظفين من أجل الحصول على ترقيات جديدة.

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نظام الترقيات للعسكريين 1442

فقد شهد نظام الترقيات الجديد بالنسبة للموظفين العسكريين عدة ضوابط وإجراءات خاصة بالترقيات، من أجل الحصول على الترقية، ومن ضمنها المواد التي تحمل الأرقام من “48، 49، 50، 51، 52″، وجاءت على الشكل التالي:

المادة التي تحمل رقم 48: وتنص على أن تكون ترقية الموظف مستمرة حتى الدرجة العاشرة من نظام الترقية، وأن يكون مشروطا بأن يحصل الموظف على المؤهل المطلوب، والذي يمكنه من شغل المنصب بعد الترقية المادة التي تحمل رقم 49: حيث تنص على عدم إمكانية أن يتم ترقية الموظف في حال كان في عطلة دراسية أو استثنائية، كما لا يستطيع الموظف الحصول على الترقية في حال كان محكوم من قبل الجهات المعنية في أمور عامة، أو إن كان محكوم بسوء السلوك أو الإخلال بالآداب العامة المادة التي تحمل رقم 50: حيث تنص على وجود إمكانية ترقية الموظفين الذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن سنتين المادة التي تحمل رقم 51: تنص هذه المادة على أن تكون المسؤولية للإدارة التابعة للهيئة الحكومية في الموارد البشرية، وأن تكون المسؤولية بالتوافق مع الإجراءات المتبعة المادة الثانية والخمسين والأخيرة: حيث تنص على أن يتم تعيين الموظفين واتباع سياسة الأفضلية لمن يثبت جدارته أو ممّن تناسبه الشروط التي وضعتها الخدمة المدنية في نظام الترقيات الجديد.

تعرف على شروط التعيين المتعلقة بنظام الترقيات 1442

سيتم طلب بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظف إذا ما أراد أن يحصل على ترقية جديدة، وهي على الشكل التالي: