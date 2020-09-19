نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية، والذي دائما ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية أو المقيمين، ولهذا قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير رابط الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية، وهناك أيضا الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية للمواطن السعودي وبرقم الاقامه للمقيمين بالمملكة، ومن خلال شبكة الأنترنت يمكن استعلام عن الرصيد المدفوعات المتبقي دون الذهاب إلى الجهات المعنية، فقط من خلال الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية يمكن الاستعلام عن الرصيد بشكل سهل وبسيط، ودائما ما يتم الاستعلام من قبل الجهات الحكومية والشركات الخاصة أيضا.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية

عن طريق موقع نظام ابشر الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، يمكن الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية لكل الجهات بعد تفعيل هذه الخدمة بالنيابة عن الجوازات السعودية، وأيضا عن طريق ابشر يمكن استرجاع المبالغ المتبقية من المنشآت الحكومية التي قومت بدفع الخدمات الخاصة المقدمة من هذه الجهات، ويمكن الحصول على هذه المبالغ من خلال المصارف الإلكترونية الموجودة في جميع المناطق داخل المملكة، ويتم الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي لكل الجهات الحكومية داخل الأراضي السعودية من خلال ابشر، وهناك عدد من الخطوات لابد من اتباعها من اجل هذا الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات



قم بدخول علي موقع وزارة الداخلية.

ثم أضغط علي الاستعلامات الإلكترونية في الشريط الرئيسي.

ثم بعد ذلك قم بالضغط علي الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات المتبقي.

سوف يظهر لك خانات التسجيل قم بوضع رقم الهوية والرمز الذي يظهر أمامك.

بعد إدخالك لهذه البيانات، قم بالضغط علي كلمة عرض والتي تظهر لك باللون الأخضر.

سوف تظهر لك نافذة تحتوي علي جميع بياناتك التي تفصل لك الرصيد الذي يجب أن تقوم بدفعه، والخدمات المتبقية.

التسجيل في موقع ابشر الإلكتروني