نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على مفقود وادي الفرع بالمدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق غوث للإنقاذ، اليوم السبت، من العثور على محمد الحربي، مفقود وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر الفريق –عبر حسابه على موقع تويتر- أنه تمَّ العثور على المفقود محمد أحمد الحربي، من قبل أعضاء الفريق، وتمَّ تقديم الإسعافات الأولية له، وتمَّ التنسيق مع الجهات الأمنية والهلال الأحمر لنقله للمستشفى.

وكان فريق غوث أعلن في وقت سابق اليوم، عن تلقيه بلاغًا بفقد محمد أحمد الحربي، وعلى الفور انطلقت الفرق للبحث عنه.