‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1078 حالة تعافي و 28 حالة وفاة

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4458 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 329271 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1078 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 309430 حالة.