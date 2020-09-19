نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية قرارات مهمة وبيانات منصة مدرستي سرية للغاية احمي حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية، منصة مدرستي تعتبر منصة ذات بيانات مهمة وشخصية للطلاب والمعلمين، ولذلك قالت النيابة العامة ممنوع استغلال المنصات التعليمية عن بعد، وذلك في استخدامها للاحتيال في المعلومات، أو انتحال اسم كاذب، أو التنكر في صفة غير حقيقية، وممنوع إرسال رسائل قرصنة التي تحتوي على روابط الكترونية مغشوشة ومضللة للطلاب والمعلمين، وعدم استخدام تلك المنصات التعليمية في الوصول لبيانات بنكية أو حساب بنكي، أو حسابات ائتمانية، وعدم استخدام أي بيانات متعلقة بأوراق شخصية للأفراد.

وزارة التعليم السعودية وقرارات مهمه في التعليم عن بعد لمنصة مدرستي

قال وزير التعليم بالسعودية أن العملية التعليمية تسير في طريقها أفضل بكثير مما كان مخطط له، كما قال أيضاً أن مشاركة وتعاون أولياء الأمور في هذه العملية التعليمية عن طريق المنصات عن بعد مهمة جداً لأبناءهم، حيث قال أن نسبة 37% من أولياء الأمور الذين يتفاعلوا مع منصة مدرستي التعليمية، حيث تصل أيضاً نسبة المعلمين المشاركين في منصة مدرستي في العملية التعليمة لهذا العام بنسبة 97%.

وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي بيانات سرية للغاية للطلاب وكيف تحمي حساب منصة مدرستي

منصة مدرستي تعتبر من المنصات التي يقوم بها الطالب بتسجيل بيانته عليها، ولذلك قد ظهر في الفترة الآخيرة بعض الرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي تكون من أشخاص متنكرين بأسماء وهمية، حيث يتم إرسال رسائل منهم إلى أولياء أمور الطلاب، ويطلبوا منهم معلومات تسجيل الدخول مثل كلمة السر، ورقم جوال ولي الأمر الخاص بالحساب المفعل على نظام نور، ويكون ذلك بغرض تفعيل حساب أبناءهم على منصة مدرستي، ويطلبون مقابل مادي لذلك، ولذلك أكدت وزارة التعليم السعودية على تحذير الطلاب وأولياء الأمور وعدم التفاعل مع هؤلاء الأشخاص المضللين، أو الرسائل التي يتم إرسالها، وعدم مشاركة أي بيانات سرية تخض منصة مدرستي، ودائماً تذكر أن الدعم الفني بوزارة التعليم السعودية، أو قائد المدرسة لن يطلب منك كلمة السر منك لأنها خاصة بك، ولذلك نبهت الوزارة في حالة حدوث أي حالة مثل ذلك، أو تم اختراق حسابك فعليك بالاتصال برقم الدعم الفني وإبلاغه بذلك مباشرة من خلال الرقم (920033988)، ونص الرسالة المخادعة الذي يرسلها بعض الأشخاص لأولياء الأمور هي: (لتفعيل الحساب في منصة مدرستي تواصل خاص أو واتس، المطلوب: حساب ولي الأمر في منصة مدرستي، اسم المستخدم وكلمة المرور، رقم جوال ولي الأمر، الإيميا لولي الأمر)، برجاء تحذير أولياء الأمور من هذه الرسالة الخادعة المضللة، واتباع قرارات وزارة التعليم السعودية من أجل سير عملية التعليم عن بعد بأمان.