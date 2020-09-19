نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة مستعملة بدون تحويل راتب برسوم إدارية 1 بالمائة من قيمة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن أبرز شركات التمويل التي تعمل على تمويل شراء السيارات المستعملة في المملكة، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من بنوك السعودية التي توفر مثل هذه الحلول التمويلية لمساعدة المواطنين على اقتناء سيارة مستعملة بسعر مناسب، في حال إن لم يكن قادراً على شراء سيارة جديدة، فالحل الأمثل في هذه الحالة هو البحث عن تمويل يناسب احتياجات المواطن ويمكنه من شراء السيارة التي يرغب بها.

بنك الرياض هو أخد البنوك السعودية العريقة المعروفة في المملكة العربية السعودية، ويقدم أكثر من خدمة تمويلية للسيارات، التمويلات الشخصية، والتمويلات العقارية، وبدأ بنك الرياض نشاطه في عام 1957 ميلادياً، بمبلغ رأس مال بلغ 30 مليار ريال سعودي، ويبلغ عدد موظفي البنك في الوقت الحالي حوالي 5.900 موظف وموظفة، ويملك شبكة فروع عددها 308 فرع في كافة أنحاء المملكة، وأكثر من 53 ألف جهاز صراف آلي.

تمويل سيارة مستعملة

تمويل السيارة المستعملة من بنك الرياض يسمح لك بامتلاك سيارة أحلامك التي تريدها، من خلال العديد من حلول البرامج التأجيرية للسيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفترة سداد تصل إلى 3 سنوات، وتمويل السيارات متاح للعديد من الفئات هي، العسكريين، موظفي القطاع الخاص، موظفي الجهات الحكومية، مع إمكانية تفويض سائق آخر، وبرسوم إدارية 1 بالمائة من مبلغ التمويل.

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شروط تمويل السيارات المستعملة

هناك عدد من الشروط والضوابط لكل فئة، حيث أن هناك شروط للسعوديين للجهات المدرجة، من بينها أن لا يقل صافي الراتب عن 4000 ريال سعودي، وشرو أخرى لغير السعوديين، ويمكن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط من خلال الموقع الرسمي لبنك الرياض، علماً أن هناك فئات تحتاج لتحويل راتب، وفئات أخرى لا تحتاج إلى تحويل راتب بحسب سياسة البنك.

هناك عدد من السيارات المستعملة التي يمكن تمويلها من خلال بنك الرياض وهي، تويوتا، هوندا، جي ام سي، شيفروليه، فورد، مرسيدس، بي ام دبليو، ليكزس، جيب، بورش، أودي، هيونداي، كيا، مازدا، ميتسوبيشي، انفينتي، لاندروفر، لينكولون، نيسان، وأخيراً كاديلاك.

تقديم على تمويل السيارة المستعملة من بنك الرياض

يمكن التقديم إلكترونياً للحصول على تمويل سيارة أحلامك من خلال البوابة الإلكترونية لينك الرياض، وذلك من خلال رابط تقديم على تمويل السيارة المستعملة، وذلك بعد تقديم كافة الأوراق المطلوبة، بما فيها تعريف الراتب، أصل بطاقة الهوية، أصل رخصة القيادة وأن تكون سارية المفعول،ومن ثم تعبئة نموذج طلب التمويل بالاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، وسعر السيارة بالريال السعودي.