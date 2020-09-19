نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمتقاعدين فقط | تمويل شخصي بأقل راتب يصرف فوراً من البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي للاستثمار أحد البنوك الرائدة داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم كل فترة زمنية تمويلات مالية شخصية تناسب جميع المقيمين داخل المملكة، فهناك تمويل أرزاق الذي يتم صرفه للمقيمين وغير المقيمين، ولكن يستثني البنك السعودي للاستثمار بعض التمويلات الشخصية إلى فئات محددة، ومن هذه الفئات هو تقديم التمويل الشخصي للمتقاعدين فقط داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر التمويل الشخصي للمتقاعدين من أهم التمويلات التي تحظي بقبول كبير بين جميع المواطنين بسبب سهولة الحصول علي التمويل في أي وقت، ووفق شروط مرنة لمن يرغب في الحصول علي هذا التمويل، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول علي التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار.

فوائد التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

يبدأ التمويل من 50 ألف ريال حتي مليون ونصف ريال سعودي فقط.

يتم صرف التمويل بتوافق مع أحكام الشريعة بالمملكة.

سداد التمويل علي فترة تصل إلى 5 سنوات فقط.

إمكانية الحصول علي تمويل أخر بعد سداد جزء من أول تمويل.

الإعفاء من سداد باقي الأقساط المتبقية علي العميل في حالات العجز والوفاة.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

يوفر البنك السعودي للاستثمار التمويل الشخصي لفئة المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية من خلال بعض الأحكام والشروط مثل الراتب والعمر الخاص بكل متقاعد وغيرها من الشروط التي يجب توافرها في كل شخص حتي يتم الموافقة علي طلب التمويل الذي يتقدم به، ومن هذه الشروط:

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يتم صرف التمويل لمن يحمل الجنسية السعودية فقط داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون لا يقل راتب المتقاعد عن 12000 ألف ريال سعودي.

أن يكون عمر العميل ما بين 38 حتي 65 عام فقط.

ملئ نموذج طلب التمويل المطلوب، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

فتح حساب شخصي لدي البنك السعودي للاستثمار بأي فرع داخل المملكة.

كيفية تقديم طلب إلكتروني للحصول علي تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار

يمكن التقديم إلكترونياً سريعاً للحصول علي تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار من خلال الدخول علي موقع البنك السعودي للاستثمار التالي: طلب تمويل، ومن خلال الطلب يتم ملي نموذج البيانات المطلوب مثل تسجيل الاسم الشخصي للعميل كاملاً، ورقم الهوية الوطنية.

ثم يقوم العميل بتسجيل الأقساط الشهرية الأخري التي يتم دفعها إذا تواجد، وتسجيل رقم الجوال الخاص بالعميل، ويتم توضيح الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل شهرياً، ثم يتم الضغط علي إرسال طلب التمويل.

تمويلات شخصية بعدة بنوك مختلفة داخل المملكة العربية السعودية



يوجد العديد من التمويلات الشخصية بالعديد من بنوك المملكة مثل تمويل شخصي من بنك سامبا يصل إلى 100 ألف ريال، كما يتوافر تمويل قصير الأجل من البنك الأهلي السعودي للسعودي وغير السعودي، ويتواجد أيضاً تمويل 200 ألف ريال بدون تحويل الراتب لجميع المقيمين داخل المملكة من بنك الرياض، والكثير من التمويلات الشخصية التي يختار منها العميل ما يناسبه.