نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر | استعلم الآن عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية أو رقم لوحة السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخالفات المرورية بالمملكة أحد الاستعلامات التي تتم يومياً من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ولا يقتصر الاستعلام علي المواطنين السعوديين فقط بل يستطيع أي وافد الي المملكة العربية السعودية أن يستعلم أيضاً عن عدد وقيمة المخالفات المرورية التي تم الوقوع بها من خلال موقع أبشر، حيث سهلت وزارة الداخلية البحث عن أي مخالفة مرورية داخل مناطق المملكة المختلفة من منصة أبشر الإلكترونية التي أصبحت تضم جميع الخدمات التي تخص المرور وجميع التعاملات الخاصة به، ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة الخاصة بالمركبة أو من خلال رقم الهوية الخاصة بكل فرد أو برقم الإقامة الخاص بكل وافد، ويتم الاستعلام بسهولة دون الذهاب الي مقر الخدمات المروية بالمملكة، بل من خلال موقع أبشر الذي سنوضحه لكم في التفاصيل الأتية.

خدمات أبشر لمخالفات المرور بالمملكة

منصة أبشر هي المرجع الأساسي للاستعلام عن أي مخالفة مرورية داخل جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث يتيح أبشر الاستعلام عن المخالفة ومعرفة المكان الذي حدثت به المخالفة، مع توضيح وقت وقوع المخالفة المرورية، كما يمكن من خلال أبشر طباعة تفاصيل المخالفات المروية التي حدثت وهذه ميزة يستفيد منها جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة التي تمتلك نسبة عمالة كبيرة أو صغيرة، حتي يتم التعرف علي المخالفات المروية ومن هو صاحب المخالفة التي وقعت.

هي المرجع الأساسي للاستعلام عن أي مخالفة مرورية داخل جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث يتيح أبشر الاستعلام عن المخالفة ومعرفة المكان الذي حدثت به المخالفة، مع توضيح وقت وقوع المخالفة المرورية، كما يمكن من خلال أبشر طباعة تفاصيل المخالفات المروية التي حدثت وهذه ميزة يستفيد منها جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة التي تمتلك نسبة عمالة كبيرة أو صغيرة، حتي يتم التعرف علي المخالفات المروية ومن هو صاحب المخالفة التي وقعت. ومن خلال منصة أبشر سيتم العرف علي مكان وقوع المخالفة التي حدثت بالتوقيت، كما سوف يظهر بالبحث عن مخالفة المرور نوع المخالفة التي حدثت سواء سرعة زائدة أو السير باتجاه عكسي وغيرها من المخالفات الأخرى، حيث تتنوع المخالفات المرورية داخل المملكة بالإضافة الي أختلاف غرامات المخالفات المرورية عن بعضها، فمخالفة السرعة الزائدة تختلف عن مخالفة الاتجاه العكسي فكل مخالفة لها قيمة مالية عن الأخري.

وقد صرحت وزارة الداخلية أنه يحق لكل مواطن سواء سعودي أو وافد أن يقوم بالاعتراض علي جميع المخالفات المروية التي تصدر ضده بشرط ألا تتعدي فترة شهر واحد من تاريخ تسجيل المخالفة المرورية عليه ولكن قبل دفع قيمة الغرامة المالية التي تحديدها في تفاصيل المخالفة المرورية.

كيف يتم الاستعلام عن مخالفة المرور برقم الهوية بالمملكة من خلال منصة أبشر

الاستعلام عن أي مخالفة مرور تتم من خلال بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول علي الموقع الأتي: أبشر.

ثم يتم التوجه إلى اختيار خدمات المرور الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم اختيار الاستعلام عن مخالفة مرور برقم الهوية، ثم يتم كتابة رقم اللوحة الخاصة بالسيارة التي يقودها كل شخص، أو إدخال رقم الهوية الخاص بكل شخص.

ثم الضغط علي استعلام لتظهر تفاصيل مخالفات المرور التي تم رصدها من إدارة المرور العامة.

كيف يتم الاستعلام عن مخالفة المرور برقم اللوحة بالمملكة من خلال منصة أبشر

الاستعلام عن مخالفة المرور الخاصة بجميع المركبات داخل المملكة العربية السعودية، يمكن أن يتم الاستعلام عنها من خلال رقم اللوحة، حيث يتم الدخول علي موقع أبشر، ثم الدخول علي الاستعلام عن مخالفات مرورية، ثم الضغط علي الاستعلام برقم اللوحة، ثم إدخال رقم اللوحة، والضغط علي بحث ليتم ظهور أي مخالفة قد تم رصدها لصاحب السيارة والمركبة.