نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إيقاف الخدمات وأنواعها وطريقة آلإلغاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن إيقاف الخدمات يعد من اهم القرارات آلتي أصدرتها الحكومة بشان ألتأخير في سداد الديون للدائن من قبل المدين وعدم الوفاء بالدين الخاص به ، حيث جاء أيقاف الخدمات الحكومية عن الكثير من المواطنين المدينين قي سداد يونهم بالحرمان من الخدمات الحكومية وليست ألأساسية والضرورية لااجبار الأشخاص بالوفاء بالحقوق وتسديد الديون في مواعيدها ، كما أن تعد إيفاق الخدمات أجراء يصدر بأمر آو قرار قضائي لإيفاء بتسديد الديون للدائن ، وقد عمل الحكومة السعودية أن لا يشمل الإيقاف الخدامات الأساسية كالتعليم ولعمل وغيرها.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات

أتاحت وزارة العدل الاستعلام عن أيقاف الخدمات من خلال البوابة ألإلكترونية كالأتي :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة العدل . يتم التسجيل بالموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المروضو ورقم الإقامة أو رقم الهوية. بعد ذلك الضغط على قائمة الخدمات . الضغط بعد ذلك على خدمات المحاكم. ظهور عدد من الاختيارات يتم اختيار خدمة الاستعلام عن تنفيذ طلب برقم الهوية . الضغط على خانة بدء الاستخدام ثم ادخل بالخانة الخالية رقم الهوية أو ألأقامه. ملي الخانة التالية بالتاريخ هجريا وميلاديا وإدخال رمز التحقق. أخيرا في الصفحة التالية يتم معرفة إيقاف الخدمات أو لا.

أنواع إيقاف الخدمات

الجانب القضائي : ويشمل القرار الصدار من المحكمة القضائية قي حق المدعى علية والزأمة بدفع الديون للدائن أمام القضاء.

الجانب ألإداري : ويشمل إيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين من قبل الجهات التنفيذية.

خدمات لا يشملها الإيقاف

الخدمات أساسية كالتعليم والعمل . الحجز على المرتب بالكامل حيث يسمح بان يقبض ثلثي راتبة شهريا. حصوله على نصف راتبة في قضايا النفقة. الحجز على الممتلكات الشخصية كالمنزل والسيارة. الخدمات الخاصة بالصحة ومن يعولهم.

طريقة إلغاء إيقاف الخدمات

الدخول إلى البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل ناجز.

تسجيل الدخول والضغط على أيقونة خدمة إيقاف التنفيذ.

الضغط على خيار استعراض الطالبات وبعد ذلك على الطالبات المحالة ثم أجراء الطلب.

بعد ذلك اختيار طالبات أجزاء من الدائرة.

ثم اختيار من القائمة خدمة طلب أصدار قرار رفع الخدمة.

والجدير بالذكر انه يتم حرمان المديون من بعض الخدمات الحكومية باستثناء الخدمات الإلكترونية حيث تم إدخال تعديل في نص هذا القرار يقتضي بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية وهذه الخدمات مثل: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إدارة الجوازات، إدارة الأحوال المدنية، إدارة المرور.