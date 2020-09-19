نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج تأشيرة الأمارات للمقيمين في السعودية وشروطها وخطوات استخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج تأشيرة الأمارات للمقيمين في السعودية هو احد الأسئلة التي تدور في بال الكثير من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ولكن يجهل الكثير منهم ما هي الخطوات الأزمة لاستخراج تأشيرة الأمارات وذلك للراغبين في الهجرة أو في السفر للاستمتاع أو السفر في الدراسة فلابد من استيفاء بعض الشروط والأوراق اللازمة لإكمال الإجراءات حتى لا تتعطل أعمالهم ولا يتأجل سفرهم، ومن جانبها تحرص دولة الإمارات على أن يكون كل الوافدين إليها يلتزمون بشروطها وقواعدها، حتى لا يسبب وجودهم في البلاد ضرر لها أو ضرر للأمن العام بصورة أو بآخري، ولكنها في نفس الحين تعمل على جعل الخطوات والشروط ميسرة وبسيطه، وذلك عن طريق إنهاء العمل بالعديد من الخطوات التقليدية الروتينية وجعلها خطوات إلكترونية، من خلال السطور التالية سوف نشرح لكم كافة شروط وطريقة استخراج تأشيرة الأمارات للمقمين في السعودية، كما أننا قمنا في مقال سابق بشرح طريقة الحصول على تأشيرة دبي أون لاين.

أشكال تأشيرات الإمارات للمقيمين في السعودية

تأشيرات قصيرة الوقت، وتكون مدة الصلاحية فيها لا تتجاوز 30 يوم، وتكون من الأساس خاصة بالزيارة، ويمكن أن تقوم بعد ذلك بتجديدها لشهر إضافي إذا أردت.

تأشيرة لغرض الزيارة أيضًا، وتكون مدة صلاحيتها 90 يوم، ويمكن تجديدها لشهر إضافي.

تأشيرات عمل، وتكون مخصصة للزوار الذي لهم أعمال في الإمارات ويحتاجون للسفر كثيرًا إليها لمتابعة أعمالهم، وتسمى هذه الزيارات زيارات عمل، وتكون التأشيرة لمدة 14 يوم فقط.

تأشيرة ترانزيت، وهي تأشيرة مخصصة لمن يقومون بالسفر لدولة ما ولكن يكون عليهم في البداية أن يدخلوا إلى الأراضي الإماراتية، فيكون عليهم أن يحصلوا على تأشيرة تسمى تأشيرة ترانزيت مخصصة لمطارات دولة الإمارات، ولكن تكون صحية هذه التأشيرة 96 ساعة فقط.

تأشيرة زيارة المقيمين في دولة مجلس التعاون الخليجي.

تأشيرة خاصة التعليم والدراسة والتدريب.

تأشيرة من أجل الحصول على العلاج.

الجدير بذكر أن لابد من التعرف على قائمة أسعار الإقامة الحرة في الإمارات حتي يكون الشخص على علم كافي بكافة أمور التأشيرة التي يسعى إلى الحصول عليها.

طريقة استخراج فيزا الأمارات للمقيمين في السعودية

السيدات الأقل من ثلاثين عام لو أرادوا الحصول على تأشير لدولة الإمارات، عليهم القيام بطلب التأشيرة مع والدهم أو والدتهم أو زوجها، وذلك للتقليل من نسبة رفض الطلب. بنسبه للرجال الأقل من 22 سنه، عليهم أن يذهبوا لإكمال طلبات التأشيرة مع أحد أفراد أسرتهم مثل الأب أو الأم. التأشيرة تكون للدخول الفردي فقط، أي كل فرد عليه أن يقوم بتقديم طلب الحصول على تأشيرة بمفرده. في بعض الأوقات لكي تم الحصول علي تأشيرة لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة لابد أن يكون لك وديعة خاصة بك بها مبلغ معين من المال، ولكن هذا البند يتم على بعض الجنسيات وليس الجميع. لكل تأشيرة مدة معينة لانتهاء صلاحيتها ويكون مدون عليها تاريخ بداية وتاريخ انتهاء، ولا ينبغي عليك أن تقوم بتجاوز مدتها، وإذا قمت بتجاوز هذه المدة سيكون عليك أن تقوم بدفع الغرامة المحددة والتي ينص عليها القانون. إذا قمت بالتقديم للحصول على تأشيرة من دائرة الهجرة وهي تأشيرة الأمارات لابد من مراعاة البعد عن أيام العطل الرسمية والإجازات. يقوم الأمن المختص في الأمارات بالكشف عن الشخص المتقدم للحصول على التأشيرة الدخول، وهذا يمكن أن يسبب هذا بعض التأخير نتيجة لمتابعة الأمن للمتقدمين. لو أردت الحصول على التأشيرة يكون عليك الانتظار لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام عمل فقط. عليك أن تتأكد من جواز سفرك جيدًا، ونه سيكون ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر بداية من تاريخ حجز السفر.

الخطوات استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختار الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب في الإمارات.

اختيار قائمة تأشيرة الدخول لدول مجلس التعاون ومرافقي مواطني مجلس التعاون الخليجي.

بعد فتح الموقع الرسمي قم بملأ الخانات التي أمامك ببياناتك الأساسية، والتأكد أن جميع البيانات التي أدخلتها على الموقع صحيحه وهذه البيانات هي: بإدخال اسمك بالكامل باللغة العربية واللغة الإنجليزية، تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم وأيضا كتابة دولة المنشئ وأيضا الجنسية والديانة والمهنة.

كتابة رقم جواز السفر الخاص بك وتاريخ انتهاء صلاحيته، وتوضيح بلد إصدار جواز السفر.

كتابه بينات اخري منها رقم إقامتك، وتاريخ وصولك وتاريخ انتهاء الإقامة كما لابد من توضيح بيانات الكفيل واسمه وعنوانه بوضوح.

انتقل إلى الصفحة التالية وهي صفحة دفع الرسوم.

قم بدفع الرسوم المعلن عنها، وإذا تعطل الطلب ورُفض سيكون من حقك أن تسترجع هذه الرسوم.

يتم مراجعة كافة بياناتك والبحث في طلبك وتحليله، ثم بعد ذلك يقوم أحد من الجهات المختصة بالتواصل معك والرد عليك، وكل ذلك في مدة تتراوح ما بين يومين والخمسة أيام.

تصلك رسالة إلكترونية من مجلس التعاون الخليجي عبر البريد الإلكتروني يفيد بقبول الطلب من عدمه وإمكانية حصول المتقدم على التأشيرة.

الجدير بذكر أننا قمنا في مقال سابق بشرح كافة التفاصيل وشروط تأشيرة دخول البحرين للمقيمين في السعودية وفق خطوات بسيطة ومحدده.