نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد تحدد 8 حالات الاستحقاق المعاش العسكريين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول المؤسسة العامة للتقاعد، خاصة بعد إعلان اتفاقية التعاون التي تمت مع بنك التنمية الاجتماعية وفقاً لما أوضحته الصفحة الرسمية من خلال موقع “تويتر”، بالإضافة إلى ذلك فقد حددت المؤسسة العامة للتقاعد 8 حالات تستحق المعاش التقاعدي من الفئة العسكرية موضحة سن الإحالة إلى التقاعد، ومن خلال هذا المقال نوضح حالات الاستحقاق المعاش العسكري وشروط الاستحقاق ونظام التقاعد العسكري.

شروط استحقاق المعاش من الفئات العسكرية:

بلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد نظاماً. ان يكون تعيينه أو إعادته إلى الخدمة نظامية بشرط إكمال فترة التجربة.

حالات استحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين:

من انتهت خدمته ولديه خدمة عسكرية محتسبة لا تقل عن 18 عاماً، او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية 20 عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات أو من أكمل 55 عاماً.

المحال إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه المقدم و لديه خدمة لا تقل عن 15 عاماً منها 8 سنوات خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص.

من انهى خدمته لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن 15 عاماً، بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن 8 سنوات، بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.

المتوفى (بدون سبب العمل) أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون قد أكمل الفترة التجريبية مهما كانت مدة خدمته، ويسوى معاشه على أساس 70% من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة، أيهما أصلح له.

من يُصاب بعجز كلي أو جزئي (أثناء العمل أو بسببه)، أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها، وذلك حسب الأحوال، يستحق معاشاً بنسبة 80% من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة، أيهما أصلح له.

المتوفى أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً كاملاً على أساس راتبه الأساسي الأخير الذي يتقاضاه.. يستحق معاشاً تقاعدياً وفقاً لنظام التقاعد العسكري.

من يُصاب من العسكريين بعجز كلي أو جزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر، أو نتيجة إصابته خلال خدمة أمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية، أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربيين، أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع.

سن التقاعد العسكري:

سن التقاعد للعسكري شمل 4 فئات وهم:

الضباط عدا الطيارين: (ملازم وملازم أول 44 سنة – نقيب 48 سنة – رائد 50 سنة – مقدم 52 سنة – عقيد 54 سنة – عميد 56 سنة – لواء 58 سنة). الضباط الطيارون: (ملازم وملازم أول 42 سنة – نقيب 46 سنة – رائد 48 سنة – مقدم 50 سنة – عقيد 52 سنة – عميد 54 سنة – لواء 56 سنة). فريق أعلى: ليس لهم سن محددة للإحالة إلى التقاعد بل يتم إحالتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير. الأفراد: (جندي وجندي أول 44 سنة – عريف 46 سنة – وكيل رقيب 48 سنة – رقيب ورقيب أول 50 سنة – رئيس رقباء 52 سنة).

تحديث: موعد صرف معاشات شهر أغسطس وإخطار العودة للعمل:

يتبقى على موعد صرف معاشات التقاعد شهر أغسطس خمس أيام، حيث يوافق موعد الصرف لهذا الشهر في اليوم الموافق الثلاثاء الموافق 25 من هذا الشهر، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أشارت إلى خدمة إخطار العودة للعمل من قبل المستفادين وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة واختيار الخدمات الإلكترونية وتسجيل الدخول، ثم اختيار أيقونة إخطار العودة للعمل وكتابة كافة البيانات ثم الضغط على تقديم الطلب.

تحديث: موعد صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر وتحديث بيانات المتقاعدين

دعت المؤسسة العامة للتقاعد إلى ضرورة تحديث البيانات من قبل الأشخاص المستحقين، لكي يتمكن المتقاعد من صرف معاشات التقاعد عبر إيداع الدعم في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ويفصلنا عن موعد إيداع معاشات التقاعد شهر سبتمبر ساعات قليلة، ويتم تحديث بيانات المتقاعدين من خلال الدخول على رابط المؤسسة وتسجيل الدخول وتحديث البيانات.