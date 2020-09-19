بحضور 250 متدربة وخريجة تقنية البنات بالأحساء تختتم برنامج “تأهيل الخريجات لسوق العمل”

دوت الخليج – علي بن زيد

ضمن فعاليات برامج تهيئة الخريجات لسوق العمل اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء مساء اليوم السبت الموافق 1442/02/02 بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومعهد رياده الاعمال النسوي بالاحساء برنامج ( تهيئة الخريجات لسوق العمل ) عن بعد، والذي استهدف 250 خريجة وذلك بهدف تطوير وصقل شخصية الخريجة من خلال اعدادها للانخراط في سوق العمل.

هذا وقد افتتح البرنامج بكلمة منسقة التوجيه المهني والتوظيف الاستاذه هدى النعيم والتي اكدت بدورها على جميع المتدربات والخريجات بأن تصبحن سواعد فعاله في تحقيق رؤية الوطن 2030 من خلال الاستفادة القصوى من مراحل التدريب التي مرت بها المتدربة والتي بدورها تساهم في صقل المهارة والتأهيل الفعال لسوق العمل راجية من الله أن تكون الكلية قد وفقت في تأهيل خريجاتها بما هو مطلوب.

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كما استعرض مستشار التوظيف الاستاذ ثاني الثاني خلال البرنامج التعرف على أهم مقومات النجاح على المستويين الشخصي والمهني والتعرف على تقنيات ووسائل البحث عن الوظيفة وإعداد السيرة الذاتية بشكل نموذجي والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح والقدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين واكتشاف أهم الميول الوظيفية والقدرات المهنية.

كما اوضحت خلال البرنامج منسقة فرع رياده الاعمال الاستاذه سجى الجعفري ثقافة العمل الحر، تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال رياده الاعمال وتنمية المشاريع الصغيره والمتوسطة، كذلك استعرضت خلالها اهم برامج رياده واهم اشتراطات بنك التنمية الاجتماعية للحصول على القرض.

من جانبه افادت منسقة العلاقات العامة والاعلام أ.هدى النعيم بأن البرنامج يلامس احتياج سوق العمل الحقيقي حيث تنمية مهارات المتدربات المقبلات على التخرج من أجل صناعة المستقبل ومواجهة تحدياته ومتغيراته وتحقيق الريادة في كلا المجالات.