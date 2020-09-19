نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الخريجين يصل إلى 300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الخريجين ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي للخريجين بقيمة تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي بدون أي فوائد وبإجراءات سهلة وميسرة يضعها البنك للحصول على القرض وكما نعلم أن بنك التنمية يقدم العديد من التمويلات الميسرة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض مثل قرض الأسرة ومثل قرض السيارة وقرض الزواج وغيرها كما يقدم البنك التمويلات لأصحاب الحرف والمهن والتي تسعى إلى أن يكون لديها عمل يحسن من مصدر الدخل لديهم كما يقوم البنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم التمويلات المميزة.

الفئات والأنشطة المستهدفة للحصول على تمويل الخريجين

خريجي الدبلومات الصحية والمعدين للتدريس.

الحاصلين على المؤهلات المتخصصة بدرجة بكالوريوس في نفس النشاط.

أنشطة المراكز الطبية والعلاجية.

حضانات الأطفال.

عيادات الأسنان.

معامل البصريات.

رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على تمويل الخريجين

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون لدي المتقدم فكرة مشروع جيدة ويسعى إلى تنفيذها ويجب أن يكون من ضمن المشروعات التي يدعمها ويمولها بنك التنمية الاجتماعية.

لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن خمسة وستون عاماً

أن يقوم العميل بإدارة المشروع الذي حصل على التمويل من أجله أو يقوم بتعيين مدير لديه خبرة وكفاءة عالية يكون سعودي الجنسية.

يجب أن لا يكون المتقدم لديه برنامج تمويلي آخر بحيث لا يمكن أن يجمع بين تمويلين معاً من التمويلات المقدمة من البنك.

أن يلتزم المتقدم ويتعهد بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة من قبل البنك وذلك مع تقديم ضمانات السداد اللازمة.

يقوم بدفع رسوم الخدمة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

أعلن البنك عن المستندات المطلوبة إلي جانب الهوية الوطنية ورقم حساب الآيبان البنكي ورقم الجوال الخاص المسجل في منصة أبشر حيث وضع البنك مستندات لكل مرحلة من مراحل الحصول على التمويل وهي كالتالي:

عند التقديم الإلكتروني

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يتم تعبئة نموذج طلب بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة ويجب التأكد من صحتها لأن عند ثبوت عدم صحة تلك المعلومات يكون للبنك الحق في إلغاء الطلب.

عند المقابلة الشخصية

أصل الهوية الوطنية سارية المفعول.

أصل المؤهلات والشهادات التي حصل عليها المتقدم.

تقديم عرض توضيحي عن فكرة المشروع.

التوقيع على إقرار يؤكد على استعداد وقدرة المتقدم على تقديم الضمانات اللازمة.

بعد اجتياز المقابلة الشخصية

تقديم عرض توضيحي عن فكرة المشروع في باور بوينت لا تزيد مدته عن عشرون دقيقة.

شهادة اجتياز الدورة التدريبية.

بعد توقيع عقد التمويل

تقديم أصل السجل التجاري.

الحصول على التصاريح اللازمة للمشروع وتقديم تلك التصاريح للبنك.

توفير الضمانات اللازمة للبنك.

الضمانات التي يتطلبها البنك من أجل التمويل

الكفالة الشخصية وهو تعهد ملزم يقوم بتقديمه شخص آخر للبنك غير المقترض ويكون عبارة عن تعهد منه لسداد الأقساط في مواعيدها إذا تأخر المقترض عن السداد حيث يندرج تحت تلك الكفالة كفالة الموظف الحكومي على رأس العمل لغيره وكفالة الموظف المتقاعد لغيره وكفالة الموظف بالقطاع الخاص وكفالة مالك المؤسسة التجارية.

الضمان المالي.

الرهن العقاري.

ويتم الحصول على التمويل عن طريق التعاون مع مجموعة من الجهات الراعية وهي: