وزير التعليم: لا يمكن التخلي عن أي طالب لا يستطيع تلقي تعليمه عن بُعد.. والوضع يسير وفق المخطط له

بلادي – الرياض :أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن العملية التعليمية عن بُعد تسير وفق المخطط لها، وذلك وفق عملية التقييم للمرحلة السابقة؛ للتأكد من أن جميع الطلاب والطالبات ينفذون مهامهم.

وأوضح في حديثه اليوم (السبت) لقناة الإخبارية أن أكثر من 90% من الطلاب والطالبات حضروا الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، وأنه يوجد إقبال كبير جداً على قنوات عين التعليمية.

وبين أن مشاركة المعلمين والمعلمات في التعليم عن بُعد أكثر من 97%، ومشيراً إلى أنه لا يمكن التخلي عن أي طالب لا يستطيع تلقي تعليمه عن بُعد.