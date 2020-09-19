الإسكان: 51 ألف مستفيد من خيار البناء الذاتي عبر “سكني” خلال 2020

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الإسكان أن إجمالي الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي ضمن برنامج سكني منذ بداية العام 2020 حتى أغسطس الماضي تجاوز 51 ألف أسرة.
وأوضحت أن خيار البناء الذاتي يمكّن المواطنين المستحقين الذين يمتلكون أراضي سكنية من تملك المسكن المناسب من خلال دعمهم للحصول على قرض عقاري مدعوم الفوائد بنسبة تصل إلى 100% وإعطائهم الحرية في بناء وحداتهم.
ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً لدعم “سكني” ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري.
ويُتيح تطبيق وموقع “سكني” خدمة التصاميم الهندسية” لمستفيدي خيار البناء الذاتي الراغبين بالبناء من خلال الحصول على مجموعة من التصاميم الهندسية التنفيذية عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة.
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